В 2024 році техногіганти скоротили 34 тис. працівників, щоб мати змогу інвестувати в ШІ — Finance.ua
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В 2024 році техногіганти скоротили 34 тис. працівників, щоб мати змогу інвестувати в ШІ

Фондовий ринок
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В 2024 році техногіганти скоротили 34 тис. працівників, щоб мати змогу інвестувати в ШІ
В 2024 році техногіганти скоротили 34 тис. працівників, щоб мати змогу інвестувати в ШІ
У цьому році технологічні компанії звільнили 34 000 працівників, спрямовуючи інвестування коштів у нові галузі ШІ.
Про це пише Financial Times.
З початку січня компанії Microsoft, Snap, eBay та PayPal звільнили сотні або навіть тисячі людей. У загальному 138 технологічних компаній скоротили співробітників.
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У порівнянні з початком 2023 року, коли великі технологічні групи, зокрема Amazon і Microsoft, звільнили працівників, щоб зменшити наслідки надмірних інвестицій під час пандемії, наразі втрати менші. Загалом у 2023 році в технологічному секторі скоротили 263 000 робочих місць.
Технологічні компанії провели оцінку свого персоналу і вирішили, що мають багато баласту. Вони думають, що могли б зробити більше, якби мали більш компактну організацію.
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«Звільнення триватимуть, і ситуація може погіршитися. Це стало заразним», — вважає Брент Тілл, старший аналітик Jefferies.
Компанії переоцінюють пріоритетні галузі для інвестицій і скорочують позиції у дорогих, але не основних підрозділах, вважає Даніель Кеум, доцент кафедри менеджменту Колумбійської школи бізнесу. Наприклад, платформа відеостримінгу Amazon Twitch цього року скоротила сотні робочих місць. Amazon, Microsoft, Alphabet і музичний стримінг-сервіс Spotify входять до компаній, які цього року заявили про подібні плани.
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«Початок року, коли компанії визначають плани на наступні 12 місяців, часто є періодом непропорційних скорочень робочих місць», — зазначив Кеум.
Він додає, що цього року втрати здаються більш стратегічними, ніж сезонними: 2022 та 2023 роки стали періодом «оптимізації» робочої сили після пандемії, але скорочення 2024-го супроводжувалися «активним найманням».
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