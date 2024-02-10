ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ — Finance.ua

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ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ

Технології&Авто
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ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ
ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ
Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект. Він стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.
Про це пише Politico.
Згідно з погодженим проєктом, майбутній Акт про ШІ у деяких сферах заборонятиме або обмежуватиме застосування цієї технології та зобов’язуватиме розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування.
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Першим, хто погодив запровадження обов’язкових правил для технологій штучного інтелекту, став Євросоюз. Рішення заступників послів держав-членів ЄС слідує за попередньою згодою трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.
Подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС — Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.
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Опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять — позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.
Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення — зокрема про технологію розпізнавання облич. Після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.

Довідка Finance.ua:

  • Представники країн Євросоюзу розраховують в майбутньому використовувати штучний інтелект для біометричного спостереження в цілях національної безпеки і оборони. Вони пішли на деякі компроміси, щоб досягти фінальної згоди.
За матеріалами:
Європейська правда
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