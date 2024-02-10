ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ — Finance.ua

ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

ЄС першим у світі запроваджує обов’язкове регулювання ШІ

Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект. Він стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі.

Про це пише Politico.

Згідно з погодженим проєктом, майбутній Акт про ШІ у деяких сферах заборонятиме або обмежуватиме застосування цієї технології та зобов’язуватиме розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування.

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Першим, хто погодив запровадження обов’язкових правил для технологій штучного інтелекту, став Євросоюз. Рішення заступників послів держав-членів ЄС слідує за попередньою згодою трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.

Подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС — Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.

Опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять — позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.

Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення — зокрема про технологію розпізнавання облич. Після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.

Довідка Finance.ua:

Представники країн Євросоюзу розраховують в майбутньому використовувати штучний інтелект для біометричного спостереження в цілях національної безпеки і оборони. Вони пішли на деякі компроміси, щоб досягти фінальної згоди.

Європейська правда За матеріалами:

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