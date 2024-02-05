ШІ знайшов велике родовище міді у Замбії — Finance.ua
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ШІ знайшов велике родовище міді у Замбії

Фондовий ринок
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ШІ знайшов велике родовище міді у Замбії
ШІ знайшов велике родовище міді у Замбії
KoBold Metals, гірничодобувний стартап, який використовує штучний інтелект для пошуку матеріалів, ключових для переходу на зелену енергію, заявив, що виявив величезне родовище міді в Замбії.
Про це повідомляє bloomberg.
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Компанія KoBold, розташована в районі затоки Сан-Франциско, акціонерами якої є Breakthrough Energy Ventures, яку підтримують Білл Гейтс і Джефф Безос, бурила за своїм дозволом у Замбії трохи більше року.
За словами президента KoBold Джоша Голдмана, родовище Мінгомба виглядає «надзвичайним».
Він порівнює його потенціал із потенціалом шахти Kakula, розташованою через кордон у Демократичній Республіці Конго. Минулого року ця шахта виробила майже 400 тис. тонн міді.
«Історія з Mingomba полягає в тому, що воно схоже з Kakula як за розміром, так і за сортом», — сказав Голдман в інтерв'ю.
«Це буде одна з великих підземних шахт найвищого класу».
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Незважаючи на те, що компанія планує отримати першу продукцію на початку наступного десятиліття, їй все ще потрібно опублікувати оновлену оцінку ресурсів і завершити техніко-економічні обґрунтування, які допоможуть прийняти рішення щодо будівництва об'єкта, який, за оцінками Goldman, може коштувати 2 мільярди доларів.
KoBold використовує свою технологію ШІ для обробки даних буріння та оптимізації розвідки міді та кобальту на Мінгомбі.

Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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