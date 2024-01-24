У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ — Finance.ua
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У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ

Технології&Авто
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У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ
У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ
Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.
Про це свідчить проєкт документа, який опинився у розпорядженні Euractiv, пише «Європейська правда».
Управління зі штучного інтелекту відіграватиме ключову роль у правозастосуванні закону про штучний інтелект.
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Цей знаковий закон ЄС про регулювання штучного інтелекту має бути офіційно прийнятий в найближчі тижні на основі політичної угоди, укладеної в грудні.
Ідея створення Управління з питань штучного інтелекту для централізованого забезпечення дотримання правил у сфері ШІ належить Європейському парламенту.
Під час переговорів між євроінституціями розмір управління був зменшений, а саме відомство було інтегроване в Єврокомісію.
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Управління зі штучного інтелекту відіграватиме насамперед допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, оскільки основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.
Однак на управління покладено завдання контролювати моделі та системи ШІ загального призначення — найпотужніші види штучного інтелекту на сьогодні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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