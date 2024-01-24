У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ — Finance.ua

У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

У найближчі тижні в ЄС з’явиться управління, яке стежитиме за використанням ШІ

Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Про це свідчить проєкт документа, який опинився у розпорядженні Euractiv, пише «Європейська правда».

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме ключову роль у правозастосуванні закону про штучний інтелект.

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Цей знаковий закон ЄС про регулювання штучного інтелекту має бути офіційно прийнятий в найближчі тижні на основі політичної угоди, укладеної в грудні.

Ідея створення Управління з питань штучного інтелекту для централізованого забезпечення дотримання правил у сфері ШІ належить Європейському парламенту.

Під час переговорів між євроінституціями розмір управління був зменшений, а саме відомство було інтегроване в Єврокомісію.

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Управління зі штучного інтелекту відіграватиме насамперед допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, оскільки основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.

Однак на управління покладено завдання контролювати моделі та системи ШІ загального призначення — найпотужніші види штучного інтелекту на сьогодні.

Економічна Правда За матеріалами:

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