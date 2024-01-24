eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці — Finance.ua

eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці
Американська компанія електронної комерції eBay заявила, що планує звільнити 1000 співробітників або близько 9% своєї робочої сили.
Про це пише TechCrunch.
Генеральний директор eBay Джеймі Янноне визнав, що компанія швидко наймала працівників, але не зросла настільки, щоб виправдати чисельність персоналу.
«Попри зовнішній тиск, зокрема складну макроекономічну ситуацію, ми знаємо, що можемо бути кращими за допомогою чинників, які ми контролюємо. Попри те, що ми досягаємо прогресу в реалізації нашої стратегії, наша загальна чисельність персоналу та витрати випереджають зростання нашого бізнесу», — зазначив Янноне в листі, який надіслали співробітникам.
Читайте також
«Щоб розв’язувати цю проблему, ми впроваджуємо організаційні зміни, які вирівнюють і консолідують певні команди, щоб покращити наскрізний досвід і краще задовольнити потреби наших клієнтів у всьому світі», — написав СЕО компанії.
Також eBay повідомила, що планують скоротити співробітників, які працюють за контрактом, в найближчі місяці.
Поділитися новиною