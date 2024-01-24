eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці — Finance.ua
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eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці

Фондовий ринок
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eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці
eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці
Американська компанія електронної комерції eBay заявила, що планує звільнити 1000 співробітників або близько 9% своєї робочої сили.
Про це пише TechCrunch.
Генеральний директор eBay Джеймі Янноне визнав, що компанія швидко наймала працівників, але не зросла настільки, щоб виправдати чисельність персоналу.
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«Попри зовнішній тиск, зокрема складну макроекономічну ситуацію, ми знаємо, що можемо бути кращими за допомогою чинників, які ми контролюємо. Попри те, що ми досягаємо прогресу в реалізації нашої стратегії, наша загальна чисельність персоналу та витрати випереджають зростання нашого бізнесу», — зазначив Янноне в листі, який надіслали співробітникам.
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«Щоб розв’язувати цю проблему, ми впроваджуємо організаційні зміни, які вирівнюють і консолідують певні команди, щоб покращити наскрізний досвід і краще задовольнити потреби наших клієнтів у всьому світі», — написав СЕО компанії.
Також eBay повідомила, що планують скоротити співробітників, які працюють за контрактом, в найближчі місяці.
За матеріалами:
dev.ua
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