eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці — Finance.ua

eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці Сьогодні 22:28 — Фондовий ринок

eBay скорочує 9% робочих місць: це не все звільнення, яке запланувала компанія в найближчі місяці

Американська компанія електронної комерції eBay заявила, що планує звільнити 1000 співробітників або близько 9% своєї робочої сили.

Про це пише TechCrunch.

Генеральний директор eBay Джеймі Янноне визнав, що компанія швидко наймала працівників, але не зросла настільки, щоб виправдати чисельність персоналу.

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«Попри зовнішній тиск, зокрема складну макроекономічну ситуацію, ми знаємо, що можемо бути кращими за допомогою чинників, які ми контролюємо. Попри те, що ми досягаємо прогресу в реалізації нашої стратегії, наша загальна чисельність персоналу та витрати випереджають зростання нашого бізнесу», — зазначив Янноне в листі, який надіслали співробітникам.

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«Щоб розв’язувати цю проблему, ми впроваджуємо організаційні зміни, які вирівнюють і консолідують певні команди, щоб покращити наскрізний досвід і краще задовольнити потреби наших клієнтів у всьому світі», — написав СЕО компанії.

Також eBay повідомила, що планують скоротити співробітників, які працюють за контрактом, в найближчі місяці.

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