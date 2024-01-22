Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року — Finance.ua

Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року Сьогодні 07:23 — Фондовий ринок

Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року

Німецький концерн Bosch хоче скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.

Про це повідомив представник компанії, передає агентство Reuters з посиланням на видання Handelsblatt.

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Прессекретар Bosch сказав, що переговори з представниками працівників ще не почалися, уточнивши, що скорочення робочих місць є запланованими діями, а не завершеними.

Основна причина цього кроку, який передбачає 950 скорочень тільки в Німеччині, полягає у значно повільнішому, ніж очікувалося, розвитку повністю автоматизованого водіння, повідомляє Handelsblatt.

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Зазначимо, що підрозділ, в якому працює близько 20 000 людей відомий всередині компанії як Cross-Domain Computing Solutions. Він займається розробкою, серед іншого, технологій для безпілотних автомобілів.

«Слабка економіка та висока інфляція, спричинені, зокрема, зростанням цін на енергоносії та сировинні товари, нині уповільнюють перехід», — йдеться у заяві компанії.

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