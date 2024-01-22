Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року

Фондовий ринок
33
Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року
Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року
Німецький концерн Bosch хоче скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.
Про це повідомив представник компанії, передає агентство Reuters з посиланням на видання Handelsblatt.
Читайте також
Прессекретар Bosch сказав, що переговори з представниками працівників ще не почалися, уточнивши, що скорочення робочих місць є запланованими діями, а не завершеними.
Основна причина цього кроку, який передбачає 950 скорочень тільки в Німеччині, полягає у значно повільнішому, ніж очікувалося, розвитку повністю автоматизованого водіння, повідомляє Handelsblatt.
Читайте також
Зазначимо, що підрозділ, в якому працює близько 20 000 людей відомий всередині компанії як Cross-Domain Computing Solutions. Він займається розробкою, серед іншого, технологій для безпілотних автомобілів.
«Слабка економіка та висока інфляція, спричинені, зокрема, зростанням цін на енергоносії та сировинні товари, нині уповільнюють перехід», — йдеться у заяві компанії.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.