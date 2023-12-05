Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік — Finance.ua
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Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік

Світ
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Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік
Spotify звільнить ще 1500 співробітників: це вже третя хвиля скорочень за рік
Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify втретє за рік оголосив про скорочення штату та звільнить близько 1500 співробітників, або 17% персоналу.
Про це йдеться в заяві компанії.
Такий крок у компанії пояснюють необхідністю скорочення витрат. Раніше було звільнено 600 співробітників у січні та ще 200 у червні.
У листі до співробітників генеральний директор Spotify Даніель Ек сказав, що компанія найняла більше в 2020 і 2021 роках через нижчу вартість капіталу, і хоча її обсяг виробництва зріс, багато в чому це було пов’язано з наявністю додаткових ресурсів.
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Компанія почне інформувати постраждалих співробітників у понеділок. Звільнені отримають вихідну допомогу у розмірі близько п’яти місячних зарплат, компенсацію за відпустку та медичне страхування на період звільнення.
Також компанія запропонує імміграційну підтримку співробітникам, чий імміграційний статус пов’язаний з їх роботою.
«Ми обговорювали можливість менших скорочень протягом 2024 і 2025 років. Проте, враховуючи розрив між нашими фінансовими цілями та нашими поточними операційними витратами, я вирішив, що значні дії щодо правильного розміру наших витрат є найкращим варіантом для досягнення наших цілей», — сказав Ек.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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