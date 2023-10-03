Spotify анонсував корисну функцію в застосунку — Finance.ua

Spotify анонсував корисну функцію в застосунку Сьогодні 01:37 — Технології&Авто

Spotify анонсував корисну функцію в застосунку

Spotify представила нову функцію в застосунку. Тепер понад один мільйон подкастів отримають автоматичні субтитри, що зробить їх ще зрозумілішими та доступними.

Про це повідомляється на сайті Spotify

Щоб підвищити зручність прослуховування подкастів, Spotify представив нову функцію -автоматичні текстові транскрипції. Ці транскрипти генеруються в режимі реального часу і синхронізуються з аудіоконтентом, пропонуючи користувачам можливість відображати їх у повноекранному режимі.

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Прагнучи зробити подкасти більш доступними, Spotify зобов’язався додати транскрипції до мільйонів випусків протягом найближчих тижнів.

Окрім текстових транскриптів, Spotify впроваджує кілька інших функцій, які збагачують досвід прослуховування подкастів:

тепер платформа дозволяє користувачам розбивати подкасти на частини, надаючи детальний список сегментів для кожного епізоду. Ця функція покращує навігацію, полегшуючи слухачам пошук певних розділів у подкасті;

Spotify також розширив набір даних, доступних на сторінках подкастів, пропонуючи вичерпну інформацію про кожен подкаст ще до того, як користувачі натискають кнопку відтворення;

у найближчі тижні, обравши вкладку «Про», користувачі отримають доступ до описів, зображень та рекомендацій від творців окремих епізодів подкастів;

крім того, на платформі з’явиться окрема вкладка з рекомендаціями схожих подкаст-шоу, що спростить користувачам пошук нового контенту, який відповідає їхнім інтересам.

Ці нововведення демонструють прагнення Spotify покращити досвід прослуховування подкастів для своєї швидко зростаючої бази користувачів. Платформа продовжує розвиватися, залишаючись важливим гравцем на світовому ринку подкастів, завдяки чому сотні тисяч годин контенту стають доступнішими та зручнішими для слухачів по всьому світу.

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