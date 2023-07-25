Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах — Finance.ua

Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах Сьогодні 06:12 — Особисті фінанси

Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на тарифні плани у 52 країнах.

Про це йдеться у блозі компанії.

Зокрема, здорожчання торкнеться підписників у країнах ЄС, Великій Британії, США, Канаді, Бразилії тощо.

Зазначимо, що вартість підписки в Україні поки що залишається без змін.

Читайте також Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності

Як змінилися ціни на підписку Spotify

Наприклад, нові ціни у США такі:

Premium Single — $10,99 (було $9,99);

Premium Duo — $14,99 (було $12,99);

Premium Family — $16,99 (було $15,99);

Premium Student — $5,99 (було $4,99).

Spotify стала однією з останніх стримінгових платформ, яка підняла вартість підписки. Її конкуренти Apple Music, Amazon Music та YouTube Music почали підвищувати ціни на індивідуальні тарифні плани без реклами до $11 ще торік.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.