Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах — Finance.ua
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Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах

Особисті фінанси
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Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах
Spotify підвищує ціни на плани Premium у багатьох країнах
Стримінговий сервіс Spotify оголосив про підвищення цін на тарифні плани у 52 країнах.
Про це йдеться у блозі компанії.
Зокрема, здорожчання торкнеться підписників у країнах ЄС, Великій Британії, США, Канаді, Бразилії тощо.
Зазначимо, що вартість підписки в Україні поки що залишається без змін.
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Наприклад, нові ціни у США такі:
  • Premium Single — $10,99 (було $9,99);
  • Premium Duo — $14,99 (було $12,99);
  • Premium Family — $16,99 (було $15,99);
  • Premium Student — $5,99 (було $4,99).
Spotify стала однією з останніх стримінгових платформ, яка підняла вартість підписки. Її конкуренти Apple Music, Amazon Music та YouTube Music почали підвищувати ціни на індивідуальні тарифні плани без реклами до $11 ще торік.
За матеріалами:
Speka
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