Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності — Finance.ua

Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності Сьогодні 19:28 — Фондовий ринок

Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності

Шведський регулятор наклав штраф у розмірі $5,4 млн на Spotify за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) Європейського Союзу.

Про це пише TechCrunch. Компанія планує оскаржити рішення.

Ініціатор рішення — Європейський центр цифрових прав Noyb — стверджує, що, згідно з нормами європейського Закону про захист даних (GDPR), споживачі мають право знати, які дані про фізичну особу має компанія та як вони використовуються.

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Претензія Noyb базується на тому, що Spotify чітко не повідомляє, як використовує персональні дані користувачів.

Рішення щодо порушення ст. 15 Загального регламенту захисту даних (GDPR) ухвалили через понад чотири роки після того, як Noyb подав скаргу на Spotify.

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