Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності

Фондовий ринок
18
Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності
Швеція оштрафувала Spotify на $5,4 млн за порушення правил конфіденційності
Шведський регулятор наклав штраф у розмірі $5,4 млн на Spotify за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) Європейського Союзу.
Про це пише TechCrunch. Компанія планує оскаржити рішення.
Ініціатор рішення — Європейський центр цифрових прав Noyb — стверджує, що, згідно з нормами європейського Закону про захист даних (GDPR), споживачі мають право знати, які дані про фізичну особу має компанія та як вони використовуються.
Читайте також
Претензія Noyb базується на тому, що Spotify чітко не повідомляє, як використовує персональні дані користувачів.
Рішення щодо порушення ст. 15 Загального регламенту захисту даних (GDPR) ухвалили через понад чотири роки після того, як Noyb подав скаргу на Spotify.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.