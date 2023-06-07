Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень — Finance.ua

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Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень

Фондовий ринок
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Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень
Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень
Spotify Technology звільнить 200 співробітників у своєму підрозділі подкастів. Це близько 2% від загальної чисельності персоналу аудіостримерів по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.
Протягом останніх років Spotify на додаток до прибутків від потокової передачі музики вела агресивне розширення за рахунок інших форматів, зокрема подкастів. І витратила з цією метою понад $1 млрд.
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Станом на початок жовтня 2022 року в компанії працювали близько 9800 співробітників. Перші звільнення розпочалися того ж місяця — свої посади втратили близько 40 співробітників подкастів Gimlet Media та Parcast.
У січні 2023-го Spotify заявила про плани скоротити 6% персоналу (близько 600 осіб), на що запланувала витрати до $50 млн.
Раніше інші техногіганти, такі як Meta, Amazon, Microsoft та Alphabet, також оголосили про скорочення.

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За матеріалами:
УБР
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