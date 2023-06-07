Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень — Finance.ua

Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень 07.06.2023, 00:06 — Фондовий ринок

Spotify оголосила про нову хвилю масових звільнень

Spotify Technology звільнить 200 співробітників у своєму підрозділі подкастів. Це близько 2% від загальної чисельності персоналу аудіостримерів по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Протягом останніх років Spotify на додаток до прибутків від потокової передачі музики вела агресивне розширення за рахунок інших форматів, зокрема подкастів. І витратила з цією метою понад $1 млрд.

Станом на початок жовтня 2022 року в компанії працювали близько 9800 співробітників. Перші звільнення розпочалися того ж місяця — свої посади втратили близько 40 співробітників подкастів Gimlet Media та Parcast.

У січні 2023-го Spotify заявила про плани скоротити 6% персоналу (близько 600 осіб), на що запланувала витрати до $50 млн.

Раніше інші техногіганти, такі як Meta, Amazon, Microsoft та Alphabet, також оголосили про скорочення.

УБР За матеріалами:

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