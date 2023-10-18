Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників — Finance.ua

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Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників

Фондовий ринок
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Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників
Rolls-Royce скоротить до 2500 співробітників
Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce оголосила, що скоротить до 2500 співробітників, оскільки її новий генеральний директор прагне побудувати більш ефективний бізнес.
Про це пише Reuters.
За останнє десятиліття Rolls-Royce, чиї двигуни і системи використовуються на літаках Airbus A350 і Boeing 787, а також на кораблях, підводних човнах і в енергетиці, пережила кілька реструктуризацій, в результаті яких було скорочено понад 13 тисяч співробітників.
Туфан Ергінбілгіч, який очолив концерн в січні, є останнім генеральним директором, який намагається подолати неефективність компанії. Rolls довгий час відставав від прибутку General Electric, свого головного конкурента в секторі широкофюзеляжних літаків.
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У вівторок компанія оголосила, що планує скоротити до 2 500 посад із загальної кількості 42 тис. співробітників.
«Це ще один крок на нашому багаторічному шляху трансформації для створення високоефективного, конкурентоспроможного, стійкого і зростаючого Rolls-Royce», — заявили в компанії.
Завдяки відновленню далекомагістральних перевезень цього року, а також стратегії Ергінбілгіча, акції компанії зросли на 133% з січня.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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