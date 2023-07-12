У Microsoft скоротили ще понад 200 працівників — Finance.ua
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У Microsoft скоротили ще понад 200 працівників

Світ
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У Microsoft скоротили ще понад 200 працівників
У Microsoft скоротили ще понад 200 працівників
У понеділок, 10 липня, Microsoft оголосила про новий раунд скорочень працівників. Цього разу під звільнення потрапили співробітники служби підтримки клієнтів.
Як пише GeekWire, ці скорочення вже перевищують план у 10 тис. звільнень, який Microsoft оголосила ще 18 січня. Також видання зазначає, що для «Microsoft не рідкість реструктурувати частини свого бізнесу, коли вона починає новий фінансовий рік».
Загалом, звільнення стосуються 276 працівників — 210 осіб у двох офісах в США та 66 співробітників, які працювали віддалено.
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«Організаційні та кадрові зміни є необхідною і регулярною частиною управління нашим бізнесом. Ми продовжимо визначати пріоритети та інвестувати в стратегічні напрямки зростання для нашого майбутнього та підтримки наших клієнтів і партнерів», — сказали в компанії.
На запит GeekWire компанія підтвердила звільнення, але не надала подробиць.
Раніше повідомлялось, після складного 2022 року у Big Tech продовжується хвиля звільнень тисяч спеціалістів. Зниження вартості акцій, нижчі темпи зростання та високий рівень інфляції сильно вплинули на рішення керівників. Але з огляду на те, що багато технологічних компаній продовжують працювати, виникає питання: чому вони звільняють стільки співробітників? Про це ми писали тут.
За матеріалами:
Na chasi
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