Чому технологічні компанії масово звільняють співробітників: пояснення роботодавців — Finance.ua

Чому технологічні компанії масово звільняють співробітників: пояснення роботодавців Сьогодні 18:09 — Особисті фінанси

Чому технологічні компанії масово звільняють співробітників: пояснення роботодавців

Після складного 2022 року у Big Tech продовжується хвиля звільнень тисяч спеціалістів. Зниження вартості акцій, нижчі темпи зростання та високий рівень інфляції сильно вплинули на рішення керівників. Але з огляду на те, що багато технологічних компаній продовжують працювати, виникає питання: чому вони звільняють стільки співробітників?

Що технологічні компанії говорять про свої звільнення

Meta була першою великою технологічною фірмою, яка оголосила про значні звільнення у листопаді 2022 року. Розказуємо, як компанія це пояснила.

У 2020 та 2021 роках продаж і попит на продукцію різко зросли в умовах нового світового порядку роботи вдома. Попит на робочу силу зростав, оскільки бізнеси конкурували за наймання найкращих і найяскравіших талантів.

Але коли пандемія почала згасати, інфляція стрімко пішла вгору, а відсоткові ставки були підвищені, з’явилася нова проблема. В умовах охолодження економіки та потенційної рецесії фонди заробітної плати компанії залишалися надзвичайно роздутими. Водночас деякі інвестори чинили тиск, щоб скоротити свої витрати та захистити норму прибутку.

Таким чином, Meta звільнила 11 тисяч співробітників за місяць — невелику частину, але чимало.

Після того як Meta розтопила лід, її приклад почали наслідувати інші великі технологічні компанії. Звільнення накопичувалися, і керівники засуджували надмірну практику рекрутингу, інфляцію та зниження споживчих витрат за свої рішення. Деякі, в тому числі генеральний директор Meta Марк Цукерберг, писали емоційні дописи в блоги з цього приводу.

«Не тільки онлайн-торгівля повернулася до попередніх тенденцій, але й макроекономічний спад, посилення конкуренції та втрата рекламного сигналу призвели до нижчого, ніж очікувалося, доходу. Я помилився і беру на себе відповідальність», — написав він.

Ось ще кілька інших великих гравців, які з того часу ухвалили важливі рішення про звільнення.

Amazon

Компанія ініціювала перший раунд звільнень у листопаді, коли оголосила, що 10 тисяч робочих місць можуть бути скорочені. На той час Amazon звинуватила в цьому рішенні «незвичне та невизначене макроекономічне середовище».

Але це було ще далеко не все для гіганта електронної комерції. На початку січня генеральний директор Енді Джассі написав, що ще 18 тисяч корпоративних співробітників можуть бути звільнені.

«Цього року перевірка була складнішою з огляду на нестабільну економіку та швидкі темпи набору персоналу у 2022 році. Сьогодні я хотів би поділитися результатами цих додаткових перевірок. Ми плануємо ліквідувати понад 18 тисяч посад», — повідомив лідер компанії.

Google

Alphabet, материнська компанія Google, оголосила нещодавно про скорочення штату співробітників на 12 тисяч ролей. У службовій записці генеральний директор Сундар Пічаї повідомив, що це рішення було результатом нереалізованих очікувань зростання.

«За останні два роки ми були свідками періодів різкого зростання. Щоб відповідати йому та підживлювати його, ми наймали людей для іншої економічної реальності, ніж та, з якою ми стикаємось сьогодні», — написав топменеджер.

Microsoft

18 січня компанія оголосила, що вона також скорочує штат співробітників — приблизно на 10 тисяч осіб. Це становить 4,5% усієї корпоративної робочої сили Microsoft після скорочення робочих місць у жовтні минулого року.

«Оскільки ми бачили, як клієнти прискорювали свої цифрові витрати під час пандемії, ми тепер бачимо, як вони оптимізують свої цифрові витрати, щоб робити більше з меншими вкладеннями», — написав генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Він також назвав очікування рецесії причиною обережного та стратегічного позиціювання компанії.

Coinbase

10 січня платформа визнала, що також проведе масові скорочення — близько 950 співробітників, що становить 20% робочої сили. Криптовалютна компанія раніше звільнила близько 10% штату в червні 2020 року через «крипто-зиму».

Але січневе рішення пов’язане з дещо несподіваною причиною: ударною хвилею, викликаною крахом FTX. Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг визнав цю реальність, назвавши наслідки «заразою, яка завдала серйозного удару по галузі».

Чотири інші причини, чому техногіганти звільняють співробітників

Кожна Big Tech організація навела вагомі (хоча й дуже схожі) причини для скорочення штату. Більшість пресрелізів звинувачують у своїх рішеннях спад після COVID-19, надмірну кількість співробітників, високу інфляцію та відсоткові ставки.

І все ж таки дивно, що деякі з найбільших і найуспішніших світових компаній очікували, що безпрецедентне зростання 2021 року буде тривати вічно. Водночас жоден із гігантів не перебуває на межі банкрутства, немає жодних ознак кризи некваліфікованого персоналу.

Тож чому технологічні компанії масово звільняють співробітників? Деякі експерти вважають, що зростанню хвилі звільнень можуть сприяти й інші, здебільшого невисловлені фактори.

Ось деякі з них.

Технології завжди були галуззю, орієнтованою на зростання

Кремнієва долина завжди орієнтувалася на перспективні інновації, багатонадійні стартапи та стрімке зростання. Навіть під час великих економічних спадів (наприклад, Великої рецесії чи пандемії COVID) галузь залишалася надзвичайно стійкою. Коли вона падає, вона ніколи не падає надовго.

Але коли потенційна рецесія загрожує прибутку, це не означає, що галузь просто так її сприймає. Один зі способів не відставати від історії масового зростання — продавати більше товарів або підвищувати ціни. Інший — скоротити свою робочу силу та зменшити витрати. Оскільки на горизонті спад, багато компаній обирають останнє.

Їм потрібно розвернутися

Разом із масовим зростанням технології відомі швидкими інноваціями та революційними змінами в галузі.

Але постійні зміни в технологіях і стратегіях означають, що деякі команди неминуче залишаються позаду. Іноді навіть передовим компаніям доводиться скорочувати витрати на одних галузях, щоб інші отримували необхідне фінансування НДДКР.

Для фірм, що стикаються зі скороченнями, спрямування ресурсів на нові стратегії може виявитися вигідним у довгостроковій перспективі. На жаль, це означає, що технічні звільнення є неминучою реальністю.

Технологічні компанії копіюють одна одну

У Джеффрі Пфеффера, професора Вищої школи бізнесу Стенфорда, є інша теорія. На запитання про аналогічні відповіді технологічних компаній Пфеффер відповів просто: технологічні компанії копіюють одна одну.

«Часто у компаній немає проблем із витратами. Вони мають проблеми з доходами. І скорочення співробітників не збільшить ваш дохід. Це, певно, зменшить його», — зазначив він.

Є деякі докази, що підтверджують позицію, що звільнення можуть зашкодити прибутковості, а не допомогти їй. Так само скорочення штату не завжди позитивно впливають на ціни акцій.

Тож чому технологічні компанії звільняють співробітників?

«Люди постійно роблять усілякі дурниці. Я не знаю, чому ви очікуєте, що менеджери будуть іншими», — каже Пфеффер.

Інвестори переосмислюють інвестиційні оцінки

Майкл Кусумано, заступник декана Слоанської школи менеджменту Массачусетського технологічного інституту, має іншу версію. За його словами, ці масові звільнення у сфері технологій більше пов’язані з інвесторами, ніж із прибутком компаній.

Він переконаний, що часто, коли компанії щороку демонструють зростання на 20-30%, фактичний прибуток зміщує на другий план майбутній успіх. Але оскільки зростання згасає, а витрати на заробітну плату залишаються високими, багато інвесторів жорсткіше оцінюють технологічні компанії.

Кусумано додав, що багато інвесторів не враховують, що ці компанії сидять на «десятках мільярдів, сотнях мільярдів доларів у резерві». Але оскільки вони не використовують ці кошти на підтримку операцій, інвестори рідко їх розглядають.

Натомість інвестори, швидше за все, зосередяться на доходах на одного співробітника. І з такою кількістю членів команди, найнятих через пандемію, цей показник для великих технологічних компаній різко знизився.

Проте фірми можуть протистояти цьому, сигналізуючи акціонерам, що вони готові зняти з себе фінансову відповідальність, затягнувши пояси та переорієнтувавшись на довгострокове зростання.

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