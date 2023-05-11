Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ — Finance.ua

Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ Сьогодні 18:02 — Фондовий ринок

Microsoft заморожує зарплати співробітникам, щоб інвестувати в ШІ

Корпорація Microsoft вирішила цього року заморозити оплату праці всіх співробітників, зайнятих повний робочий день, щоб впоратися з макроекономічними проблемами.

Про це пише Bloomberg.

Головний виконавчий директор Сатья Наделла пояснив у внутрішній службовій записці, що цей крок необхідний для отримання достатньої прибутковості для інвестування в перехід основної платформи у бік штучного інтелекту.

Проте компанія розгляне питання щодо підвищення ставок для погодинних працівників, зберігши при цьому програму преміювання та винагороди акціями, сказав Наделла, не вдаючись до подробиць.

«Цього року економічні умови дуже різняться за багатьма параметрами, включаючи споживчий попит, ринок праці та інвестиції, необхідні для наступного циклу інновацій», — написав він.

У компанії зазначили, що економічне середовище і серйозні зміни у платформі вимагають від Microsoft «прийняття важливих рішень про те, як ми інвестуємо в наших співробітників».

Нагадаємо, технологічні фірми скоротили витрати по всьому світу, щоб врахувати млявий споживчий попит і зміцнити фінанси напередодні потенційної рецесії. Цього року Microsoft почала скорочувати тисячі робочих місць, приєднавшись до колег із Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc.

Лідер програмного забезпечення минулого місяця повідомив про квартальний прибуток і продаж, які перевершили прогнози, і робить великі ставки на ШІ.

До них належать заявлені $10 млрд нових інвестицій в OpenAI та інтернет-пошукового чат-бота Bing.

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