У 2023 році Google витратив понад $2 млрд на звільнення людей — Finance.ua

У 2023 році Google витратив понад $2 млрд на звільнення людей Вчора 02:09 — Фондовий ринок

У 2023 році Google витратив понад $2 млрд на звільнення людей

Минулого року витрати Google на вихідну допомогу звільненим працівникам склали понад $2 млрд. Цього місяця компанія продовжую виплати, які вже сягнули $700 млн.

Протягом 2023 року Google витратив $2,1 млрд на вихідну допомогу та інші витрати на звільнення понад 12 000 співробітників.

Витрати на звільнення продовжують надходити: лише за один місяць 2024 року компанія вже витратила $700 млн на вихідну допомогу працівникам у рамках скорочення ще понад 1000 посад.

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У січні 2024 року спочатку звільнення торкнулося співробітників із команд Google Assistant, апаратного забезпечення та інженерів. Потім скорочення відбулося у відділі з продажу реклами, а також скоротили 100 співробітників YouTube.

Попри скорочення, Google завершив 2023 рік зі зростанням у більшості своїх основних бізнес-напрямків, згідно зі звітом Alphabet, материнської компанії Google, про прибутки за четвертий квартал, пише The Verge.

У четвертому кварталі 2023 року дохід Google склав $86 млрд, що на 13% більше, ніж у 2022. Основні бізнеси пошукового гіганта з цифрової реклами та хмарних обчислень також демонстрували стійке зростання, яке генеральний директор Сундар Пічаї пояснив інвестиціями Google у генеративний ШІ.

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Основне джерело доходу Google, пошуковий бізнес, приніс $48 млрд, що майже на 13% більше ніж у 2022 році. На сервісах та пристроях за передплатою компанія заробила $10,7 млрд, головним чином завдяки підпискам на YouTube Premium і Music, YouTube TV і Google One. Рекламний дохід YouTube склав $9,2 млрд, що на 15% більше, ніж позаминулого року.

Також компанія повідомила про $9,19 млрд доходу від Google Cloud, що є значним зростанням на %25,6 порівняно з 2022 роком.

Закриття фізичних офісних приміщень коштувало Google загалом $1,8 млрд за весь 2023 рік.

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А тривалі інвестиції Google у штучний інтелект або її «ера Gemini» означають, що у 2024 році очікується ще більше звільнень, оскільки компанія скорочує інші підрозділи, щоб компенсувати це.

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