Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних

Фондовий ринок
24
Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних
Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних
Американський технологічний гігант Google інвестує $1 млрд у будівництво дата-центру неподалік від Лондона, це є його останньою інвестицією у Великобританії, оскільки він задовольняє зростаючий попит на інтернет-послуги в регіоні.
Про це пише Reuters.
Центр обробки даних, розташований на ділянці площею 33 акри (13 гектарів), яку Google придбав у 2020 році, буде розташований у містечку Уолтем-Кросс, приблизно в 15 милях на північ від центру Лондона, пише видання.
Британський уряд, який наполягає на залученні інвестицій з боку бізнесу для фінансування нової інфраструктури, особливо в галузях, що розвиваються, таких як технології та штучний інтелект, назвав інвестиції Google «величезним вотумом довіри» для Великобританії.
Інвестиції слідують за купівлею Google офісної будівлі в центрі Лондона за $1 млрд доларів у 2022 році, недалеко від Ковент-Гарден, а також іншого об'єкта в районі Кінгс-Крос, де компанія будує новий офіс і де також базується її компанія DeepMind, що займається розробкою штучного інтелекту.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.