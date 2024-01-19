Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних — Finance.ua

Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних Сьогодні 23:46 — Фондовий ринок

Google інвестує $1 млрд у британський центр обробки даних

Американський технологічний гігант Google інвестує $1 млрд у будівництво дата-центру неподалік від Лондона, це є його останньою інвестицією у Великобританії, оскільки він задовольняє зростаючий попит на інтернет-послуги в регіоні.

Про це пише Reuters.

Центр обробки даних, розташований на ділянці площею 33 акри (13 гектарів), яку Google придбав у 2020 році, буде розташований у містечку Уолтем-Кросс, приблизно в 15 милях на північ від центру Лондона, пише видання.

Британський уряд, який наполягає на залученні інвестицій з боку бізнесу для фінансування нової інфраструктури, особливо в галузях, що розвиваються, таких як технології та штучний інтелект, назвав інвестиції Google «величезним вотумом довіри» для Великобританії.

Інвестиції слідують за купівлею Google офісної будівлі в центрі Лондона за $1 млрд доларів у 2022 році, недалеко від Ковент-Гарден, а також іншого об'єкта в районі Кінгс-Крос, де компанія будує новий офіс і де також базується її компанія DeepMind, що займається розробкою штучного інтелекту.

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