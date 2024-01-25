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Google презентувала Lumiere — штучний інтелект для створення відео

Технології&Авто
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Google презентувала Lumiere — штучний інтелект для створення відео
Google презентувала Lumiere — штучний інтелект для створення відео
Google презентувала Lumiere, передову модель для створення відео за допомогою штучного інтелекту. Lumiere вирізняється своєю здатністю створювати реалістичні або сюрреалістичні відеокліпи тривалістю до п’яти секунд кожен.
Він може анімувати нерухомі зображення або окремі фрагменти у відповідь на запити природною мовою, надаючи користувачам широкі можливості для творчості. Lumiere може клонувати стиль зображення і застосовувати його для створення серії відеороликів з єдиним зовнішнім виглядом і атмосферою.

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Крім того, Lumiere пропонує складні можливості щодо зафарбовування відео, даючи змогу користувачам плавно заповнювати змінювані області. Дослідницька група, яка створила Lumiere, наголошує на унікальності його «просторово-часової U-мережевої архітектури», що дає змогу генерувати відео цілої довжини за один прохід.
Незважаючи на те, що Lumiere наразі є дослідницьким проєктом, його можливості демонструють значний стрибок у розвитку генеративного ШІ для створення відео.
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