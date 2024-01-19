Google заявив про зміни у деяких своїх сервісах у ЄС — Finance.ua

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Google заявив про зміни у деяких своїх сервісах у ЄС

Технології&Авто
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Google заявив про зміни у деяких своїх сервісах у ЄС
Google заявив про зміни у деяких своїх сервісах у ЄС
Компанія Google, яка належить Alphabet Inc., заявила про впровадження низки масштабних змін у деяких своїх основних сервісах у Європі, щоб відповідати новим правилам Європейського Союзу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Google заявили, що зовсім скоро онлайн-покупці в ЄС бачитимуть різні результати пошуку, які включатимуть більше посилань для порівняння сайтів в Інтернеті, а також додатковий банер про згоду на використання даних користувача на певних сервісах.
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Google також анонсував можливість додаткових екранів для вибору пошукових систем і браузерів Chrome.
Компанія застерегла, що Закон про цифрові послуги ЄС, який змусив її внести зміни, передбачає «складні компроміси», і що компанія «стурбована тим, що деякі з цих правил зменшать вибір, доступний для людей і бізнесу в Європі».
Нові правила від ЄС, які набувають чинності 7 березня, накладають суворий контроль на найбільші цифрові компанії та посилюють існуючі повноваження Європейської комісії як антимонопольного органу.
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Певним платформам буде заборонено надавати перевагу власним послугам над послугами конкурентів. Їм буде заборонено об'єднувати персональні дані в різних сервісах, використовувати дані, які вони збирають у сторонніх продавців для конкуренції з ними, а також вони повинні будуть дозволити користувачам завантажувати додатки з конкуруючих платформ.
Пошуковик Google від Alphabet Inc., Safari від Apple Inc., маркетплейс Amazon.com Inc., платформа TikTok від Bytedance Ltd. Та соцмережа Facebook від Meta Platforms Inc. входять до переліку 22 сервісів Big Tech, які підпадають під дію Закону ЄС про цифрові послуги.
За матеріалами:
Укрінформ
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