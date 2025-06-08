Найбільш розповсюджені PIN-коди, яких краще уникати — Finance.ua

Найбільш розповсюджені PIN-коди, яких краще уникати Сьогодні 06:03 — Технології&Авто

Найбільш розповсюджені PIN-коди, яких краще уникати

Найбільш розповсюджені PIN-коди знайдені у базі з 29 млн записів. Якщо знайшли свій — краще замініть, шахраї теж про них знають.

Журналісти ABC News дослідили 29 млн PIN-кодів у базі даних Have I Been Pwned, і виявили нехороші тенденції.

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Згідно з нещодавнім аналізом, кожна десята людина використовує один і той самий чотиризначний PIN-код для захисту своїх смартфонів та інших персональних цифрових пристроїв.

Найпопулярніші комбінації

Найчастіші PIN-коди — на диво передбачувані, справжній подарунок для зловмисників.

Популярність пароля комбінації цифр 1234 безпрецедентна: схоже, людей дійсно не цікавить власна безпека.

Кожен десятий використовує найпростіші PIN-коди з однієї-двох цифр: 0000, 1111, 1212, 4444 тощо.

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Роки народження є ще одним поширеним джерелом слабких PIN-кодів. Такі роки, як 1986 та 2004 є у першій двадцятці.

Також часто люди обирають очевидні послідовності у зворотному порядку, як 4321.

Навіть комбінації, які можуть здаватися хитрими, як 1342, насправді є легко вгадуваними шаблонами, які жоден злочинець не пропустить.

Ці 50 PIN-кодів використовують найчастіше:

Чотиризначний PIN-код пропонує аж 10 тис. можливих комбінацій, люди схильні до найпростіших, які фактично зводять безпеку нанівець. Ця передбачуваність призводить до величезного шансу зламу 1 до 8.

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