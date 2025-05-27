Паркування з QR-кодом: в Україні готують нововведення для водіїв з інвалідністю — Finance.ua

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Паркування з QR-кодом: в Україні готують нововведення для водіїв з інвалідністю

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Паркування з QR-кодом: в Україні готують нововведення для водіїв з інвалідністю
Паркування з QR-кодом: в Україні готують нововведення для водіїв з інвалідністю
Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю».
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається, мета законопроєкту — удосконалити механізм використання пільгових паркомісць та запровадити єдиний розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» з QR-кодом, що містить унікальний електронний ідентифікатор.
«Попри заборону та штрафи, все частіше паркувальні місця для людей з інвалідністю займають водії, які не мають на це права», — сказано в повідомленні.

Основні положення законопроєкту:

  • щонайменше 10% (але не менше одного) місця на кожному паркінгу мають бути призначені для автомобілів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб;
  • водії, які користуються відповідними перевагами, повинні мати розпізнавальний знак з QR-кодом, що підтверджує наявність інвалідності;
  • знак може використовуватися як водієм з інвалідністю, так і у випадку перевезення такої особи;
  • водії зобов’язані мати при собі документи, які підтверджують право на користування пільгами. Їх можна пред’явити у паперовій або електронній формі на вимогу поліції.
У Кабміні зазначають, що законопроєкт дозволить ефективніше контролювати дотримання правил паркування, зменшити кількість порушень і забезпечити справедливе використання пільг для осіб з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

  • надмірна швидкість є головною причиною смертей на дорогах. Депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год;
  • в Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Попри активне обговорення в мережі, більшість «змін» у Правилах дорожнього руху, зокрема щодо зупинок на автомагістралях і вимог до освітлення авто, насправді діють ще з 2023 року. Реальне нововведення — посилення контролю за технічним оглядом комерційного транспорту.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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