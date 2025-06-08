WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів — Finance.ua

WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів
WhatsApp працює над впровадженням однієї з найочікуваніших функцій — можливості створення унікального імені користувача. Це означає, що невдовзі не доведеться ділитися своїм номером телефону, щоб почати чат. Нововведення вже тестується в бета-версії застосунку і може зʼявитися найближчим часом.
Про це пише Mashable.
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Замість обов’язкового використання номера телефону, користувачі зможуть створити власне ім’я з літер та цифр.
Воно має бути унікальним і не містити спеціальних символів (окрім крапок або підкреслення).
Також не можна використовувати «www.» на початку і домени типу «.com» в кінці — аби уникнути шахрайства чи введення в оману.
Навіщо це потрібно
Насамперед як зазначається, це підвищує конфіденційність: не доведеться розкривати свій номер людям, з якими ви не хочете ділитися контактами.
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Для багатьох це — довгоочікуване оновлення, що значно полегшить взаємодію в публічних чи робочих чатах, ідеться у публікації.
Як тільки функція стане доступною, при зміні імені користувача інші побачать сповіщення в чаті — це допоможе уникнути плутанини в спілкуванні.
Наразі функція перебуває на етапі розробки й тестується у бета-версії застосунку (v25.17.10.70), тому до широкого релізу ще можуть бути зміни. Втім, усе вказує на те, що впровадження відбудеться вже скоро, зазначає видання.
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