WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів — Finance.ua

WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

WhatsApp дозволить приховати номер телефону: зʼявляться унікальні імена користувачів

WhatsApp працює над впровадженням однієї з найочікуваніших функцій — можливості створення унікального імені користувача. Це означає, що невдовзі не доведеться ділитися своїм номером телефону, щоб почати чат. Нововведення вже тестується в бета-версії застосунку і може зʼявитися найближчим часом.

Про це пише Mashable.

Читайте також WhatsApp готує офіційний додаток для iPad

Замість обов’язкового використання номера телефону, користувачі зможуть створити власне ім’я з літер та цифр.

Воно має бути унікальним і не містити спеціальних символів (окрім крапок або підкреслення).

Також не можна використовувати «www.» на початку і домени типу «.com» в кінці — аби уникнути шахрайства чи введення в оману.

Навіщо це потрібно

Насамперед як зазначається, це підвищує конфіденційність: не доведеться розкривати свій номер людям, з якими ви не хочете ділитися контактами.

Читайте також У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень

Для багатьох це — довгоочікуване оновлення, що значно полегшить взаємодію в публічних чи робочих чатах, ідеться у публікації.

Як тільки функція стане доступною, при зміні імені користувача інші побачать сповіщення в чаті — це допоможе уникнути плутанини в спілкуванні.

Наразі функція перебуває на етапі розробки й тестується у бета-версії застосунку (v25.17.10.70), тому до широкого релізу ще можуть бути зміни. Втім, усе вказує на те, що впровадження відбудеться вже скоро, зазначає видання.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.