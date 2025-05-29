WhatsApp готує офіційний додаток для iPad — Finance.ua

WhatsApp готує офіційний додаток для iPad Сьогодні 03:43 — Технології&Авто

WhatsApp готує офіційний додаток для iPad

Офіційний акаунт WhatsApp у X (колишній Twitter) відреагував емодзі з очима на публікацію, в якій йшлося про необхідність випустити додаток для iPadЦей жест розцінюється як натяк на майбутній реліз додатку для планшетів Apple.

Про це пише MacRumors.

Розробка офіційного додатку WhatsApp для iPad триває вже понад два роки в рамках бета-тестування через платформу TestFlight. Очікується, що новий додаток буде працювати як супутній клієнт, подібно до версій для Mac та Windows, дозволяючи користувачам синхронізувати свої чати без необхідності постійного з’єднання з iPhone.

Крім WhatsApp, компанія Meta також працює над додатком Instagram для iPad. Наразі з популярних додатків компанії лише Facebook має офіційну версію для планшетів Apple, тоді як Threads залишається доступним лише для iPhone.

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