Стартували офіційні продажі Mazda CX-5 2026 в Європі Сьогодні 07:20 — Технології&Авто

Стартували офіційні продажі Mazda CX-5 2026 в Європі

Mazda офіційно відкрила прийом замовлень на новий CX-5 2026 модельного року в Європі. Кросовер третього покоління вже отримав повний прайс-лист і готується до виходу на ринок на початку наступного року.

Модель продовжить конкурувати з Volkswagen Tiguan та іншими популярними SUV у сегменті.

Новий Mazda CX-5 доступний у чотирьох комплектаціях: Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line та Homura. Уже базова версія отримала широкий перелік оснащення, включно з LED-оптикою, цифровою панеллю приладів на 10,25 дюйма, мультимедійною системою з 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм, Android Auto та Apple CarPlay, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки.

У дорожчих версіях з’являються 19-дюймові диски, проєкційний дисплей, електропривод дверей багажника, аудіосистема BOSE, камери кругового огляду та вентиляція сидінь. Топова комплектація Homura також отримала адаптивні LED-фари та збільшений дисплей мультимедіа діагоналлю 15,6 дюйма.

Ціни Mazda CX-5 2026 в Іспанії

2.5 e-Skyactiv G 141 к.с. Prime-Line — від 34 822 євро

2.5 e-Skyactiv G 141 к.с. Centre-Line — від 36 822 євро

2.5 e-Skyactiv G 141 к.с. Exclusive-Line — від 38 322 євро

2.5 e-Skyactiv G 141 к.с. Homura — від 41 102 євро

Повнопривідні версії 4×4 — від 38 807 до 43 087 євро

На старті продажів новий CX-5 запропонують лише з одним бензиновим двигуном. Це 2,5-літровий атмосферний мотор e-Skyactiv G з чотирма циліндрами, який розвиває 141 к.с. і 238 Нм крутного моменту. Силова установка працює разом із шестиступеневою автоматичною коробкою передач.

Двигун оснащений системою м’якого гібрида MHEV, завдяки чому кросовер отримав екологічну позначку ECO в Іспанії. Покупцям запропонують як передньопривідні версії, так і модифікації з повним приводом.

Mazda розраховує, що нове покоління CX-5 допоможе моделі зберегти позиції одного з головних бестселерів бренду на європейському ринку.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.