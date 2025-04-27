У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень — Finance.ua

У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень 27.04.2025, 02:05 — Технології&Авто

У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень

WhatsApp запускає нову функцію перекладу повідомлень у чатах та оновлень каналів, яка тепер доступна для користувачів Android, зареєстрованих у бета-програмі.

Про це повідомляє WABetaInfo.

Як це працює

Ця функція дозволяє перекладати повідомлення на такі мови, як іспанська, арабська, португальська, хінді та російська.

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Переклад здійснюється безпосередньо на пристрої, без необхідності активного підключення до Інтернету, що забезпечує конфіденційність даних.

Для використання цієї функції користувачі повинні завантажити мовний пакет, який відповідає бажаній мові перекладу.

Також доступний пакет, що автоматично визначає мову вхідних повідомлень і перекладає їх.

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Налаштування перекладу можна знайти на екрані інформації про чат, де користувачі можуть вибрати мову для автоматичного перекладу повідомлень. Ця функція доступна як для приватних, так і для групових чатів.

Крім того, користувачі можуть вручну перекладати повідомлення, вибравши опцію «Перекласти».

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WhatsApp також дозволяє залишати відгуки для покращення якості перекладу, не передаючи оригінальні та перекладені повідомлення компанії Meta.

Очікується, що функція буде розширена для більшої кількості бета-користувачів у найближчі тижні.

borgexpert За матеріалами:

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