У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень

Технології&Авто
75
У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень
У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень
WhatsApp запускає нову функцію перекладу повідомлень у чатах та оновлень каналів, яка тепер доступна для користувачів Android, зареєстрованих у бета-програмі.
Про це повідомляє WABetaInfo.

Як це працює

Ця функція дозволяє перекладати повідомлення на такі мови, як іспанська, арабська, португальська, хінді та російська.
Читайте також
Переклад здійснюється безпосередньо на пристрої, без необхідності активного підключення до Інтернету, що забезпечує конфіденційність даних.
Для використання цієї функції користувачі повинні завантажити мовний пакет, який відповідає бажаній мові перекладу.
Також доступний пакет, що автоматично визначає мову вхідних повідомлень і перекладає їх.
Читайте також
Налаштування перекладу можна знайти на екрані інформації про чат, де користувачі можуть вибрати мову для автоматичного перекладу повідомлень. Ця функція доступна як для приватних, так і для групових чатів.
У WhatsApp зʼявилась функція перекладу повідомлень
Крім того, користувачі можуть вручну перекладати повідомлення, вибравши опцію «Перекласти».
Читайте також
WhatsApp також дозволяє залишати відгуки для покращення якості перекладу, не передаючи оригінальні та перекладені повідомлення компанії Meta.
Очікується, що функція буде розширена для більшої кількості бета-користувачів у найближчі тижні.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems