Оновлений WhatsApp можна використовувати на iPhone за замовчуванням — Finance.ua

Оновлений WhatsApp можна використовувати на iPhone за замовчуванням 31.03.2025, 01:30 — Технології&Авто

Оновлений WhatsApp можна використовувати на iPhone за замовчуванням

Останнє оновлення WhatsApp додає платформу до списку програм за замовчуванням для iPhone.

Про це пише The Verge.

Останнє оновлення WhatsApp додало платформу до списку програм за замовчуванням для iPhone. Тепер користувачі можуть обрати WhatsApp як програму за замовчуванням на своєму iPhone для дзвінків і текстових повідомлень. Після оновлення WhatsApp до версії 25.8.74 програма з’явиться як опція в налаштуваннях програми «Повідомлення та дзвінки» за замовчуванням.

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Apple спочатку оголосила, що дозволить користувачам iPhone у Європейському Союзі змінювати базові програми для телефону та обміну повідомленнями, але згодом повідомила, що кожен може зробити те саме в iOS 18.2.

Користувачі можуть змінити програму для викликів і текстових повідомлень за умовчанням, перейшовши до налаштувань та вибравши Програми > Програми за замовчуванням. Далі потрібно обрати параметри «Повідомлення» та «Дзвінки», де користувачу запропонують перелік альтернативних програм. Після оновлення до останньої версії до цих програм ввійде і WhatsApp.

Коли користувач змінить програму за замовчуванням, iPhone автоматично відкриватиме вибрану програму, під час натискання на номер телефону або на кнопку повідомлення зі списку контактів.

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WhatsApp відіграє ключову роль у поширенні наскрізного шифрування, хоча Apple й запровадила його першими. Попри збір метаданих, WhatsApp залишається популярним завдяки своїм функціям безпеки та конфіденційності, а також величезній базі користувачів, що налічує 3 млрд. Його популярність зростає навіть у США.

Також WhatsApp додав багато нових функцій від початку року, компанія працює над функцією, яка групуватиме відповіді на певні повідомлення в ланцюжок, що полегшить відстеження розмов. Іншими словами, замість «прогортування» чатів, щоб побачити розрізнені окремі відповіді, ця функція створить спеціальну можливість, де кожне цитоване повідомлення буде пов’язане з оригінальним повідомленням, з якого почалася тема, що допоможе користувачам знаходити конкретні відповіді і легко орієнтуватися в довгих і заплутаних розмовах.

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