WhatsApp додав нові функції для відеодзвінків — Finance.ua

WhatsApp додав нові функції для відеодзвінків Сьогодні 06:38 — Технології&Авто

WhatsApp додав нові функції для відеодзвінків

WhatsApp оголосив про впровадження оновлень для відеодзвінків. Одним із ключових нововведень є можливість вибору учасників для групового дзвінка.

Про це повідомляє TechCrunch.

Що змінилося

Раніше під час виклику в груповому чаті дзвінок автоматично надходив усім учасникам, тепер можна обрати лише тих, хто має брати участь у розмові.

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Ще одним оновленням є нові ефекти для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть додати такі ефекти, як щенячі вуха, фільтри «під водою» чи мікрофон для караоке.

Для настільного застосунка WhatsApp також переробив вкладку викликів, зробивши інтерфейс більш інтуїтивним.

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Тепер на ній чітко видно кнопки для початку дзвінка, створення нового посилання на дзвінок або виклику номера.

Крім того, компанія покращила роздільну здатність дзвінків, що стосується як мобільної, так і десктопної версії. Ці покращення торкаються як дзвінків один на один, так і групових розмов.

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