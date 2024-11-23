У WhatsApp додали функцію чернеток — Finance.ua

У WhatsApp додали функцію чернеток
WhatsApp, найпопулярніша на планеті платформа для обміну повідомленнями, нарешті отримає функцію чернеток.
Про це повідомили у компанії.
Ненадіслані повідомлення, набрані в чатах WhatsApp, тепер зберігатимуться. Це дозволятиме користувачам повернутися до них за потреби.
«Починаєш відповідати на повідомлення і відволікаєшся… Ми знаємо, як це. Саме тому ми вводимо чернетки! Якщо є почате та не закінчене повідомлення, ви побачите індикатор чернетки в чаті, щоб не забути натиснути «відправити», — повідомляє команда WhatsApp.
Зазначається, що чати, де є чернетки, також з’являються у верхній частині списку чатів. Тож не потрібно прокручувати, щоб знайти їх.
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