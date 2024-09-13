У WhatsApp знайшли вразливість у функції «Перегляд один раз» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У WhatsApp знайшли вразливість у функції «Перегляд один раз»

36
Експерти з кібербезпеки знайшли в WhatsApp вразливість у функції «Перегляд один раз», яка призначена для відправки фото та відео, що зникають після перегляду, пише vsviti.
Баг був знайдений у вебверсії програми. Він дозволяє зберігати медіаконтент, призначений для одноразового перегляду.
На мобільних пристроях ця функція запобігає створенню скріншотів, але у вебверсії WhatsApp попереджає, що медіаконтент можна відкрити лише на телефоні.
Дослідник безпеки Таль Беері, який розкрив цю вразливість, продемонстрував можливість зберегти зображення, надіслане через функцію «Перегляд один раз» у вебверсії WhatsApp.
Це створює помилкове відчуття конфіденційності, вважає Беері, і закликає до розв’язання проблеми.
Варто зазначити, що розробники месенджера досить часто та оперативно реагують на подібні інциденти. Тож закриття бекдору очікується найближчими днями.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.