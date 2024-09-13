У WhatsApp знайшли вразливість у функції «Перегляд один раз» — Finance.ua

У WhatsApp знайшли вразливість у функції «Перегляд один раз» Сьогодні 02:36

Експерти з кібербезпеки знайшли в WhatsApp вразливість у функції «Перегляд один раз», яка призначена для відправки фото та відео, що зникають після перегляду, пише vsviti.

Баг був знайдений у вебверсії програми. Він дозволяє зберігати медіаконтент, призначений для одноразового перегляду.

На мобільних пристроях ця функція запобігає створенню скріншотів, але у вебверсії WhatsApp попереджає, що медіаконтент можна відкрити лише на телефоні.

Дослідник безпеки Таль Беері, який розкрив цю вразливість, продемонстрував можливість зберегти зображення, надіслане через функцію «Перегляд один раз» у вебверсії WhatsApp.

Це створює помилкове відчуття конфіденційності, вважає Беері, і закликає до розв’язання проблеми.

Варто зазначити, що розробники месенджера досить часто та оперативно реагують на подібні інциденти. Тож закриття бекдору очікується найближчими днями.

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