WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня — Finance.ua

WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня 31.12.2024, 01:11 — Технології&Авто

WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня

З 1 січня 2025 року популярний месенджер WhatsApp більше не працюватиме на пристроях з операційною системою Android KitKat та ранніми версіями.

Це торкнеться смартфонів, яким вже понад десять років, включаючи такі моделі, як Samsung Galaxy S3 та Sony Xperia Z.

Рішення пояснюють необхідністю адаптації месенджера до нових функцій, що потребують сучасного обладнання, включаючи складніші інструменти та елементи на базі штучного інтелекту.

Серед пристроїв, які втратять підтримку, виявились:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014

HTC: один X, один X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Тим, хто все ще використовує ці пристрої, розробники рекомендують заздалегідь зберегти резервні копії своїх чатів та медіафайлів, щоб перенести їх на більш сучасні пристрої. В іншому випадку дані будуть втрачені після вказаної дати.

Подібне обмеження раніше було запроваджено для старих iPhone. Однак пристрої Apple, що працюють на iOS 15 і раніше версіях, збережуть доступ до WhatsApp до травня 2025 року.

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