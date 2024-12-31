WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня

Технології&Авто
18
WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня
WhatsApp перестане працювати на старих Android-пристроях з 1 січня
З 1 січня 2025 року популярний месенджер WhatsApp більше не працюватиме на пристроях з операційною системою Android KitKat та ранніми версіями.
Це торкнеться смартфонів, яким вже понад десять років, включаючи такі моделі, як Samsung Galaxy S3 та Sony Xperia Z.
Рішення пояснюють необхідністю адаптації месенджера до нових функцій, що потребують сучасного обладнання, включаючи складніші інструменти та елементи на базі штучного інтелекту.
Серед пристроїв, які втратять підтримку, виявились:
  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
  • Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014
  • HTC: один X, один X+, Desire 500, Desire 601
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
Тим, хто все ще використовує ці пристрої, розробники рекомендують заздалегідь зберегти резервні копії своїх чатів та медіафайлів, щоб перенести їх на більш сучасні пристрої. В іншому випадку дані будуть втрачені після вказаної дати.
Подібне обмеження раніше було запроваджено для старих iPhone. Однак пристрої Apple, що працюють на iOS 15 і раніше версіях, збережуть доступ до WhatsApp до травня 2025 року.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.