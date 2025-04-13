WhatsApp тестує нові функції для дзвінків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WhatsApp тестує нові функції для дзвінків

Технології&Авто
25
WhatsApp тестує нові функції для дзвінків
WhatsApp тестує нові функції для дзвінків
WhatsApp, популярний додаток для обміну повідомленнями, тестує нові функції для покращення інтерфейсу під час голосових та відеодзвінків.
Про це повідомляє WABetaInfo.
Читайте також
У бета-версії WhatsApp 2.25.10.16 для Android було виявлено кілька нововведень, які незабаром можуть стати доступними для всіх користувачів.

Які функції зʼявляться

Серед нових функцій — кнопка «Вимкнути звук», яка дозволяє відповісти на дзвінок із вимкненим мікрофоном.
Вона буде з’являтись під час вхідного дзвінка на панелі сповіщень між кнопками «Відхилити» та «Відповісти». Це стане в нагоді, якщо потрібно лише слухати співрозмовника.
Читайте також
Також з’явиться можливість приймати відеодзвінки з вимкненою камерою, що забезпечує більше конфіденційності, особливо під час дзвінків із незнайомих номерів.
WhatsApp тестує нові функції для дзвінків
Ще одне нововведення — реакції емодзі під час відеодзвінків. Користувачі зможуть виражати свої емоції за допомогою емодзі, що зробить спілкування більш інтерактивним та цікавим.
Ці функції вже доступні для обмеженої кількості користувачів у бета-версії та очікуються для широкого загалу найближчими місяцями.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems