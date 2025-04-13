WhatsApp тестує нові функції для дзвінків — Finance.ua

WhatsApp тестує нові функції для дзвінків
WhatsApp, популярний додаток для обміну повідомленнями, тестує нові функції для покращення інтерфейсу під час голосових та відеодзвінків.
Про це повідомляє WABetaInfo.
У бета-версії WhatsApp
2.25.10.16 для Android було виявлено кілька нововведень, які незабаром можуть стати доступними для всіх користувачів.
Які функції зʼявляться
Серед нових функцій — кнопка «Вимкнути звук», яка дозволяє відповісти на дзвінок із вимкненим мікрофоном.
Вона буде з’являтись під час вхідного дзвінка на панелі сповіщень між кнопками «Відхилити» та «Відповісти». Це стане в нагоді, якщо потрібно лише слухати співрозмовника.
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Також з’явиться можливість приймати відеодзвінки з вимкненою камерою, що забезпечує більше конфіденційності, особливо під час дзвінків із незнайомих номерів.
Ще одне нововведення — реакції емодзі під час відеодзвінків. Користувачі зможуть виражати свої емоції за допомогою емодзі, що зробить спілкування більш інтерактивним та цікавим.
Ці функції вже доступні для обмеженої кількості користувачів у бета-версії та очікуються для широкого загалу найближчими місяцями.
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