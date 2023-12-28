Штучний інтелект замінить частину працівників Google — Finance.ua

Штучний інтелект замінить частину працівників Google Сьогодні 01:34 — Технології&Авто

Штучний інтелект замінить частину працівників Google

Одна з провідних технологічних компаній світу Google планує замінити частину свого персоналу автоматизованими системами на основі штучного інтелекту.

Згідно The Information, пошуковий гігант планує звільнити співробітників напряму продажів, завдання яких були автоматизовані за допомогою нових інструментів.

Поки не відомо, скількох працівників торкнуться нововведень. Деякі фахівці вважають, що це допоможе компанії підвищити ефективність та оптимізувати процеси. У той час як інші побоюються втрати робочих місць та погіршення умов праці.

Використання ШІ в роботі компанії може бути корисним для прискорення процесів, аналізу даних та автоматизації рутинних операцій. Це дозволить співробітникам Google зосередитися на складних та творчих завданнях, де людський фактор відіграє ключову роль, наголосили спеціалісти.

Раніше цього року Google оголосила про початок «нової ери реклами на базі ШІ». У рамках цієї ініціативи компанія застосовує технологію для «надання нового рекламного досвіду», у тому числі «автоматично створюваних ресурсів», які збирають контент з існуючих оголошень та цільових сторінок.

noworries За матеріалами:

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