Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії — Finance.ua
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Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії

Технології&Авто
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Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
Google хоче прокласти новий океанічний інтернет-кабель. Він вперше в історії з'єднає Південну Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон через Тихий океан.
Про це повідомляє пресслужба Google.
Як зазначили у компанії, такий підводний кабельний маршрут, довжина якого становить майже 15 тисяч кілометрів, з'єднає Чилі, Французьку Полінезію та Австралію. Проект назвали Humboldt, ймовірно, на честь географа Олександра Гумбольдта.
Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
У Google наголосили, що подібний кабель був метою уряду Чилі ще з 2016 року. І зараз компанія розпочинає співпрацю, щоб втілити ідею в реальність.
Вартість проекту — 400 мільйонів доларів. Крім Google, участь у прокладанні підводного кабелю також візьмуть чилійський інфраструктурний фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia та інші. Кабель хочуть встановити до 2026 року.
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Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що китайські телекомунікаційні компанії мають намір прокласти підводний інтернет-кабель. Вартість проекту оцінюють у 500 мільйонів доларів.
Мета створення такого проекту — конкуренція зі схожою ініціативою США. Згідно з планами, кабель з'єднає Гонконг із китайською острівною провінцією Хайнань, а потім прокладе шлях до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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