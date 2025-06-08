Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей

Google випустила експериментальний додаток AI Edge Gallery, котрий дозволяє запускати сучасні моделі штучного інтелекту без необхідності підключення до інтернету. Це рішення спрямоване на забезпечення приватності та зниження затримок при обробці даних.

Про це пише InfoWorld.

Як це працює

AI Edge Gallery дозволяє користувачам завантажувати та запускати відкриті моделі ШІ з платформи Hugging Face, включаючи модель Gemma 3n від Google.

Ці моделі можуть виконувати різноманітні завдання, такі як генерація зображень, відповіді на запитання, написання та редагування коду, а також аналіз зображень.

Усі обчислення виконуються локально на пристрої, що забезпечує швидкий відгук та зберігає дані користувача.

Запуск моделей ШІ безпосередньо на пристрої має кілька переваг:

Конфіденційність: дані користувача не передаються на зовнішні сервери.

Швидкість: відсутність необхідності в мережевому з’єднанні зменшує затримки.

Доступність: можливість використання ШІ в умовах обмеженого або відсутнього інтернету.

Додаток нині доступний для Android, проте, вже незабаром з’явиться і на iOS. Його можна завантажити з GitHub.

На головному екрані відображаються ярлики для завдань та можливостей ШІ, таких як «Ask Image» та «AI Chat».

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