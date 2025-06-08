Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей

Технології&Авто
186
Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей
Google випустила AI Edge Gallery — додаток для локального запуску ШІ-моделей
Google випустила експериментальний додаток AI Edge Gallery, котрий дозволяє запускати сучасні моделі штучного інтелекту без необхідності підключення до інтернету. Це рішення спрямоване на забезпечення приватності та зниження затримок при обробці даних.
Про це пише InfoWorld.

Як це працює

AI Edge Gallery дозволяє користувачам завантажувати та запускати відкриті моделі ШІ з платформи Hugging Face, включаючи модель Gemma 3n від Google.
Ці моделі можуть виконувати різноманітні завдання, такі як генерація зображень, відповіді на запитання, написання та редагування коду, а також аналіз зображень.
Усі обчислення виконуються локально на пристрої, що забезпечує швидкий відгук та зберігає дані користувача.
Запуск моделей ШІ безпосередньо на пристрої має кілька переваг:
  • Конфіденційність: дані користувача не передаються на зовнішні сервери.
  • Швидкість: відсутність необхідності в мережевому з’єднанні зменшує затримки.
  • Доступність: можливість використання ШІ в умовах обмеженого або відсутнього інтернету.
Додаток нині доступний для Android, проте, вже незабаром з’явиться і на iOS. Його можна завантажити з GitHub.
На головному екрані відображаються ярлики для завдань та можливостей ШІ, таких як «Ask Image» та «AI Chat».
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems