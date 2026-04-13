0 800 307 555
Скільки коштує поїздка на різних типах пального (інфографіка)

Електромобілі економні якщо заряджати вдома, ГБО б'є рекорди за ціною, випередивши бензин і дизель
Електромобілі економні якщо заряджати вдома, ГБО б'є рекорди за ціною, випередивши бензин і дизель
У поточних цінових реаліях ринку України економіка володіння автомобілем дедалі більше залежить не від типу силової установки, а від сценарію використання. Саме доступ до дешевої енергії, а не технологія як така, визначає операційну ефективність транспорту у 2026 році.
Експерти Інституту досліджень авторинку провели техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу для різних типів силових установок на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017—2020). Finance.ua передає головні цифри.
Для розрахунків використовували показники реального споживання у змішаному циклі, а не паспортні дані виробника:
  • Електро (e-Golf): 17,5 кВт·год (з урахуванням втрат при зарядці та роботи систем обігріву).
  • Бензин (1.4 TSI): 7,0 л.
  • Дизель (1.6 TDI): 5,5 л.
  • Газ (LPG): 10,5 л газу + 0,4 л бензину (для прогріву та допорскування).

Середні ціни енергоносіїв (Україна, квітень 2026)

  • Бензин А-95 — 73 грн/л
  • Дизельне пальне — 90 грн/л
  • Скраплений газ (LPG) — 49 грн/л
Електроенергія (побутовий тариф):
  • ніч — 2,16 грн/кВт·год
  • день — 4,32 грн/кВт·год
Публічні зарядні станції:
  • AC — 21 грн/кВт·год
  • DC — 26 грн/кВт·год
Скільки коштує 100 км пробігу на авто за цінами квітня 2026 року в Україні
eauto.org.ua

LPG

За поточних цін експлуатація автомобіля з ГБО перестала бути найдешевшим варіантом. Вартість пробігу на LPG перевищує показники бензинового та дизельного двигунів, хоча різниця залишається помірною. Економічна доцільність ГБО у 2026 році значною мірою залежить від характеристик автомобіля, індивідуального річного пробігу та умов заправки.

Дизельний паритет

Висока ціна дизельного пального практично нівелювала перевагу низької витрати. Різниця у вартості пробігу між дизельним та бензиновим Golf становить близько 16 грн на 100 км. З урахуванням вищої вартості обслуговування дизельних систем, їхня доцільність у приватному секторі потребує додаткового обґрунтування.

Електромобілі

Електромобілі залишаються найбільш економним видом транспорту лише за умови доступу до побутової електромережі, де різниця у вартості пробігу з ДВЗ сягає 12−14 разів.
При використанні виключно публічних DC-станцій вартість пробігу e-Golf наближається до цінового діапазону, де перебувають бензинові й дизельні автомобілі, зменшуючи ключову економічну перевагу.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоПальне
