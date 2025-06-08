Інженери розробили штучний м’яз для роботів — Finance.ua

Інженери розробили штучний м’яз для роботів Сьогодні 01:18 — Технології&Авто

Інженери розробили штучний м’яз для роботів

Вчені з різних країн вже створили для роботів розтяжну електроніку та механізми, які є м’якими та конформними. Але ці розробки не здатні реагувати на пошкодження та потім ініціювати самовідновлення. Щоб заповнити цю прогалину, команда інженерів з Університету Небраски, США, розробила інтелектуальний штучний м’яз.

Про це повідомляє Tech Xplore.

Команда розробила інтелектуальний, самовідновлюваний штучний м’яз з багатошаровою архітектурою, яка дозволяє системі виявляти та знаходити пошкодження, а потім ініціювати механізм самовідновлення — і все це без зовнішнього втручання,

Цей «м'яз» є виконавчим механізмом робота, який перетворює енергію на фізичний рух.

Він має три шари:

нижній шар — шар виявлення пошкоджень — являє собою м’яку електронну оболонку, що складається з мікрокрапель рідкого металу, вбудованих у силіконовий еластомер;

ця оболонка прикріплена до середнього шару, самовідновлювального компонента, який є жорстким термопластичним еластомером;

зверху знаходиться виконавчий шар, який запускає рух м’яза під тиском води.

Щоб розпочати процес, команда індукувала п’ять контрольних струмів через нижню «шкіру» м’яза, яка з’єднана з мікроконтролером і чутливою схемою.

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Прокол або пошкодження цього шару під тиском призводить до утворення електричної мережі між слідами.

Система розпізнає цей електричний слід як доказ пошкодження і згодом збільшує струм, що проходить через новоутворену електричну мережу.

Це дозволяє цій мережі функціонувати як локальний джоулевий нагрівач, перетворюючи енергію електричного струму в тепло навколо місць пошкодження.

Через кілька хвилин це тепло розплавляє і переробляє середній термопластичний шар, який запечатує пошкодження — рана ефективно самовідновлюється.

Останній крок — повернення системи до початкового стану шляхом стирання електричного сліду пошкодження нижнього шару.

Для цього інженери використовують ефекти електроміграції, процесу, в якому електричний струм змушує атоми металу мігрувати.

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