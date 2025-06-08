Інженери розробили штучний м’яз для роботів — Finance.ua
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Інженери розробили штучний м’яз для роботів

Технології&Авто
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Інженери розробили штучний м’яз для роботів
Інженери розробили штучний м’яз для роботів
Вчені з різних країн вже створили для роботів розтяжну електроніку та механізми, які є м’якими та конформними. Але ці розробки не здатні реагувати на пошкодження та потім ініціювати самовідновлення. Щоб заповнити цю прогалину, команда інженерів з Університету Небраски, США, розробила інтелектуальний штучний м’яз.
Про це повідомляє Tech Xplore.
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Команда розробила інтелектуальний, самовідновлюваний штучний м’яз з багатошаровою архітектурою, яка дозволяє системі виявляти та знаходити пошкодження, а потім ініціювати механізм самовідновлення — і все це без зовнішнього втручання,
Цей «м'яз» є виконавчим механізмом робота, який перетворює енергію на фізичний рух.
Він має три шари:
  • нижній шар — шар виявлення пошкоджень — являє собою м’яку електронну оболонку, що складається з мікрокрапель рідкого металу, вбудованих у силіконовий еластомер;
  • ця оболонка прикріплена до середнього шару, самовідновлювального компонента, який є жорстким термопластичним еластомером;
  • зверху знаходиться виконавчий шар, який запускає рух м’яза під тиском води.
Інженери розробили штучний м’яз для роботів
Щоб розпочати процес, команда індукувала п’ять контрольних струмів через нижню «шкіру» м’яза, яка з’єднана з мікроконтролером і чутливою схемою.
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Прокол або пошкодження цього шару під тиском призводить до утворення електричної мережі між слідами.
Система розпізнає цей електричний слід як доказ пошкодження і згодом збільшує струм, що проходить через новоутворену електричну мережу.
Це дозволяє цій мережі функціонувати як локальний джоулевий нагрівач, перетворюючи енергію електричного струму в тепло навколо місць пошкодження.
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Через кілька хвилин це тепло розплавляє і переробляє середній термопластичний шар, який запечатує пошкодження — рана ефективно самовідновлюється.
Останній крок — повернення системи до початкового стану шляхом стирання електричного сліду пошкодження нижнього шару.
Для цього інженери використовують ефекти електроміграції, процесу, в якому електричний струм змушує атоми металу мігрувати.
За матеріалами:
dev.ua
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