«Спайдер»: на озброєнні у ЗСУ з’явився наземний робот українського виробництва — Finance.ua
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«Спайдер»: на озброєнні у ЗСУ з’явився наземний робот українського виробництва

Технології&Авто
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«Спайдер»: на озброєнні у ЗСУ з’явився наземний робот українського виробництва
«Спайдер»: на озброєнні у ЗСУ з’явився наземний робот українського виробництва
Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс українського виробництва «Спайдер». Він може виконувати різні завдання, залежно від модифікації.
Про це повідомили в українському оборонному відомстві.
Там розповіли, що «Спайдер» розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду Сил оборони.
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«Комплекс має модифікації для виконання різних завдань. Зокрема — логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього комплексу», — йдеться у повідомленні.
«Спайдер» має компактні розміри — у кузові військового пікапа поміщається 2 роботи, а сама наземна роботизована платформа важить трохи більше ніж 50 кілограмів.
При цьому він може везти до центнера корисного вантажу. Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість комплексу в бойових умовах.
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Як стверджують у Міноборони, особливістю цих роботизованих платформ є їхня маневровість та простота у керуванні, а також здатність працювати у зоні дії засобів радіоелектронної боротьби противника. Крім цього вони можуть виконувати складні маневри в обмеженому просторі.
В оборонному відомстві додали, що «Спайдери» «динамічно» долають крутосхили та можуть рухатись з креном. Вони працюють на акумуляторах, заряду яких вистачає на кілька годин безперервного руху.
За матеріалами:
suspilne.media
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