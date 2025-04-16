В Україні вперше використали роботизовану машину для розмінування — Finance.ua
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В Україні вперше використали роботизовану машину для розмінування

Технології&Авто
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Поле
Поле
В Україні успішно завершено перший проєкт із впровадження орендованої роботизованої машини для гуманітарного розмінування.
Про це повідомив директор з розвитку бізнесу DOK-ING в Україні Северин Лубківський. Згідно з інформацією, компанія SafeLane Global орендувала машину MV-4 у межах тендеру Prozorro (MX25018H) для проведення технічного обстеження земельної ділянки в селі Безіменне (Миколаївська область).
Упродовж трьох днів, з 4 по 6 квітня 2025 року, MV-4 очистила 20,837 тис. кв. м території, здетонувала одну протипіхотну міну PMN-2 та виявила низку небезпечних предметів, серед яких дві міни POM-2, три реактивні снаряди калібру 220 мм, одну мінометну міну OF-49 калібру 120 мм і одну авіаційну ракету S5 калібру 57 мм.
Проєкт реалізовано компанією DOK-ING у співпраці з «A3tech-Україна» та SafeLane Global. Компанія «A3tech-Україна» забезпечила всебічну підтримку реалізації проекту — від організації оренди до логістики, підготовки машини до роботи та її технічного обслуговування за потреби. SafeLane Global високо оцінила продуктивність та ефективність роботи машини MV-4, виготовленої DOK-ING.
Северин Лубківський акцентував, що цей проєкт наочно продемонстрував ефективність операційної моделі DOK-ING, яка поєднує передові технології, потужну локальну підтримку та співпрацю з провідними гуманітарними організаціями.
Він висловив сподівання, що успішна реалізація цього проєкту стане хорошим прецедентом для подальшого масштабування орендних механізованих рішень для розмінування в Україні.
За матеріалами:
agroreview.com
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