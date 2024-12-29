7 людиноподібних роботів, які вразили світ у 2024 році — Finance.ua

7 людиноподібних роботів, які вразили світ у 2024 році 29.12.2024, 01:23 — Технології&Авто

7 людиноподібних роботів, які вразили світ у 2024 році

Світ розвивається і з кожним роком людиноподібних роботів більшає. І цього року також з’явилися нові: від безтілесного торса до «дружнього» робота з людським виразом обличчя.

Звісно, до того часу, коли вони зможуть заміняти людей у великих кількостях, ще далеко. Але, як пише Live Science, цілком ймовірно, що через п’ять років ми побачимо в продажу гуманоїдних роботів, які поєднують в собі спритність Atlasa, емоційний зв’язок Ameca, ручні навички Phoenix, мозок Figure 02 і стиль Optimusa. Сьогодні ж розповідаємо вам про тих сім роботів, які вразили світ у 2024 році.

Apollo, робот загального призначення

Співзасновники Apptronik працювали над проєктом робота NASA Valkyrie у 2012−2013 роках. З цієї зіркової спадщини и походить Apollo, людиноподібний робот загального призначення, який має зріст у 1,73 метра.

Наразі Apollo знаходиться на стадії прототипу, хоча Apptronik співпрацює з Mercedes-Benz для тестування сценаріїв на своїх заводах.

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Digit, робочий робот

Digit від Agility Robotics створений для виконання повторюваних завдань на промислових об’єктах, таких як склади. Однак, на відміну від своїх конкурентів, цей робот вже працює. Його робоче місце на складі компанії GXO Logistics у місті Флауері, штат Джорджія. Там він переміщує коробки вагою до 16 кг з автономних мобільних пристроїв доставки на конвеєрну стрічку.

Однак Digit — не найелегантніший з роботів. Більшу частину його висоти у 1,75 м займають спрямовані назад ноги, які дозволяють йому стояти близько до стелажів, і єдиною поступкою в бік більш дружнього дизайну є пара прямокутних світлодіодних «очей» (насправді він використовує камери глибини Lidar і Intel RealSense для виявлення свого оточення). Цього робота вже навіть можна купити — за $36 000 (майже півтора мільйона гривень).

Phoenix (Фенікс), добрий робот, що клацає пальцями

У той час як інші виробники роботів зосереджуються на швидкості та силі, Phoenix від Sanctuary AI — це все про пальці. У грудні 2024 року компанія представила робота з пальцями, які настільки спритні, що можуть маневрувати 12-гранним кубиком за потреби, а також мають тактильні накладки для кожного пальця.

Основна мета Sanctuary AI — створити модульного робота, який може додавати нові навички за допомогою апаратного забезпечення та навчання на робочому місці. Але Phoenix залишається прототипом, і його єдиним офіційним виходом поки що був тижневий пілотний проєкт у рідній Канаді — він працював там у роздрібному магазині, пакуючи товари.

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Figure 02, робот, що розмовляє

Figure 02 — це єдиний робот у нашому списку, який може розмовляти, застосовуючи великі мовні моделі OpenAI (LLM). Тобто він може виконувати ваші команди, і вести діалог так само, як ChatGPT.

Завдяки спритним пальцям і здатності вчитися на своїх помилках, це один з найдосконаліших людиноподібних роботів. Але на разі він все ще у стадії прототипу, і коли це зміниться — невідомо.

Ameca, дружній робот

Цей робот створений компанією Engineered Arts, і основне, чим він відрізняється від інших у цьому списку — реалістичні руки та обличчя, яке здатне виражати емоції. Гнучка шкіра та реалістичні очі, а також можливість вибору вбудованого або хмарного штучного інтелекту означають, що він навіть може привітати вас захопленою усмішкою та майже миттєво реагувати на запитання. Ще одна ключова відмінність полягає в тому, що Ameca ще не може ходити. Натомість він розроблений за модульним принципом, тому його можна прикріпити до коліс або навіть купити (чи взяти напрокат) лише тулуб і голову.

Atlas, страшний робот

Цей людиноподібний робот має зріст у 1,5 метра та володіє дивовижними навичками балансування — він може (відносно) граціозно переходити з положення лежачи в положення стоячи. До того ж він має трохи страхітливий вигляд — око в стилі циклопа, яке домінує на його голові, не сприяє його навичкам взаємодії з людьми.

На додачу Atlas може бігати зі швидкістю 9 км/год, стрибати та навіть робити сальто назад. На відміну від інших роботів у цьому списку, його неймовірна рівновага також означає, що він може долати складні ділянки місцевості.

Завдяки зору, посиленому штучним інтелектом для автономного виконання завдань, і парі простих, але гнучких рук, схожих на кігті, легко уявити, що Atlas, створений компанією Boston Dynamics, може виконувати широкий спектр завдань. Але він теж все ще на стадії прототипу, то ж якщо ви захотіли собі таку «іграшку», треба ще почекати.

Optimus Gen 2, спритний робот

У жовтні 2024 року компанія Tesla представила найновіше покоління свого стильного гуманоїдного робота, який подавав відвідувачам напої. Щоправда, пізніше з’ясувалося, що люди керували руками роботів, які були настільки спритними, що могли приготувати коктейль.

Однак це, можливо наше майбутнє. І лише питання часу, коли завдяки поєднанню штучного інтелекту та вдосконалених датчиків ці роботи справді зможуть самостійно виконувати такі задачі.

Вже на сьогодні Optimus Gen 2 заслуговує на те, щоб бути визнаним найдосконалішим і найсучаснішим людиноподібним роботом.

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