Uber запустила роботаксі в Арабських Еміратах — Finance.ua

Uber запустила роботаксі в Арабських Еміратах Вчора 22:03 — Технології&Авто

Uber запустила роботаксі в Арабських Еміратах

Компанія Uber запустила сервіс роботаксі зі своїм партнером WeRide в Абу-Дабі, ОАЕ.

Про це пише The Verge.

Серед традиційних послуг Uber з’явиться можливість замовити автономний транспортний засіб WeRide. Поїздка буде оплачуватися завчасно, а тарифи відповідатимуть цінам UberX та Uber Comfort.

У транспортних засобах буде знаходитись водій на випадок надзвичайних ситуацій. Але згодом компанія планує прийти до повністю безпілотних транспортних засобів у 2025 році.

WeRide — це китайський стартап, що базується в Гуанчжоу. Компанія також розробляє технологію самокерованого водіння, яка приводить у рух маршрутні автобуси та вантажну техніку. WeRide має дозволи на безпілотні перевезення в Об’єднаних Арабських Еміратах, Сінгапурі, Китаї та США. Проте Uber заявила, що наразі не розглядає можливість розширення партнерства за межі ОАЕ.

Компанія вперше отримала дозвіл на тестування та експлуатацію безпілотних автомобілів на дорогах загального користування в країні в липні 2023 року. Раніше автономні автомобілі були доступні клієнтам через додаток TXAI.

Після припинення власних розробок безпілотних автомобілів у 2020 році Uber прагне стати агрегатором для інших компаній у сфері роботаксі. Окрім WeRide, Uber має угоди з Cruise, Waymo, Motional та Avride щодо безпілотних автомобілів, а також Serve, Cartken та Nuro щодо роботів-доставщиків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.