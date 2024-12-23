Китай показав роботів MagicBot, які вміють працювати у команді — Finance.ua

Китай показав роботів MagicBot, які вміють працювати у команді Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

Китай показав роботів MagicBot, які вміють працювати у команді

Китайський робототехнічний стартап MagicLab представив на фабриці парк колаборативних гуманоїдів для професійного навчання. Роботи займаються перевіркою продукції, обробкою матеріалів, підбором та розміщенням деталей, скануванням та складуванням.

Про це розповідає Interesting Engineering

Компанія MagicLab, також відома як Magic Atom Robotics Technology, була заснована в грудні 2023 року і прагне створити революцію в логістиці, пошуково-рятувальних роботах і виробництві за допомогою своїх гуманоїдних роботів.

У січні MagicLab представила третє покоління гуманоїдного робота MagicBot, який розроблювався для конкурування з Atlas Boston Dynamics.

В лютому показали відео, на якому демонструється як робот смажить зефір, виконує магічні трюки та танцює.

Китай планує масово виробляти гуманоїдів до 2025 року та домінувати на ринку до 2027 року, тому MagicLab приєднується до хвилі компаній, які займаються розгортанням роботів у промислових умовах.

В останньому відео показано нові функції MagicBot. Серед них:

перевірка продукту;

обробка матеріалів;

захоплення компонентів;

сканування коду.

Відео також показує роботів-гуманоїдів, які працюють разом.

В одному сценарії після підняття пакета матеріалів з точки складання робот передає його іншому роботу. Також можна спостерігати їхню співпрацю, коли робот дістає з коробки компоненти та передає їх на обробне обладнання.

«Порівняно з традиційними композитними роботами, гуманоїдні роботи мають вищу адаптивність до складних середовищ зі своїми антропоморфними характеристиками та можуть адаптуватися до різних робочих завдань і макетів виробничих ліній. Він особливо підходить для 3C, побутової техніки та інших фабрик, яким потрібно часто змінювати виробничі лінії», — сказав Ву Чанчжен, керівник Magic Atom Company.

Згідно зі звітами, гуманоїдний робот MagicBot, який зараз розробляється на заводі, має 42 ступені свободи по всьому тілу. Його руки можуть підіймати до 20 кілограмів, а все тіло може нести до 40 кілограмів.

MagicBot має час автономної роботи до 5 годин під час ходьби, операцій та інших видів діяльності.

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