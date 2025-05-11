З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber — Finance.ua

З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber

Американська компанія Uber і китайська Momentum стають партнерами, щоб запустити робототаксі на різних світових ринках — почнуть у Європі з 2026 року.

Про це пише Bloomberg.

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Спочатку компанії запровадять операторів безпеки в автомобілі. Momenta зараз використовує автономні безпілотні системи на дорогах Китаю, але разом з Uber вони вийдуть за межі ринків США і КНР.

Це вже друге партнерство Uber у сфері автономних машин, оголошене за тиждень. Вона також співпрацюватиме з May Mobility, щоб розгорнути «тисячі» таких автомобілів протягом наступних кількох років.

Американський конкурент Uber — компанія Lyft — співпрацює з May Mobility і планує вже цього літа запустити в Атланті перші робототаксі з водієм-наглядачем.

Тим часом Uber уже уклав понад десяток угод з різними міжнародними партнерами, щоб впроваджувати самокеровані технології у свої сервіси з перевезень, доставки та вантажоперевезень. Попит на це зростає.

Наприклад, Tesla готує запуск своїх робототаксі з водіями в Остіні, а компанія Waymo, яка є дочірньої структури Alphabet, активно розширює автопарки у великих містах.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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