З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber

Технології&Авто
12
З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber
З наступного року у Європі може запрацювати робототаксі від Uber
Американська компанія Uber і китайська Momentum стають партнерами, щоб запустити робототаксі на різних світових ринках — почнуть у Європі з 2026 року.
Про це пише Bloomberg.
Читайте також
Спочатку компанії запровадять операторів безпеки в автомобілі. Momenta зараз використовує автономні безпілотні системи на дорогах Китаю, але разом з Uber вони вийдуть за межі ринків США і КНР.
Це вже друге партнерство Uber у сфері автономних машин, оголошене за тиждень. Вона також співпрацюватиме з May Mobility, щоб розгорнути «тисячі» таких автомобілів протягом наступних кількох років.
Американський конкурент Uber — компанія Lyft — співпрацює з May Mobility і планує вже цього літа запустити в Атланті перші робототаксі з водієм-наглядачем.
Читайте також
Тим часом Uber уже уклав понад десяток угод з різними міжнародними партнерами, щоб впроваджувати самокеровані технології у свої сервіси з перевезень, доставки та вантажоперевезень. Попит на це зростає.
Наприклад, Tesla готує запуск своїх робототаксі з водіями в Остіні, а компанія Waymo, яка є дочірньої структури Alphabet, активно розширює автопарки у великих містах.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Реєструйся зараз
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems