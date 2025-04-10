Японський стартап SkyDrive показав демоверсію польоту свого аеротаксі — Finance.ua

Японський стартап SkyDrive показав демоверсію польоту свого аеротаксі
Японський стартап SkyDrive Inc. показав демонстративну версію польоту свого електричного аеротаксі під назвою SD-05 перед відкриттям масштабної виставки 2025 World Exposition в Осаці, яка триватиме до 13 жовтня.
Про це повідомляє Kyodo News.
Літаючий апарат SD-05, який живиться від батарей, оснащений 12 роторами. В аеротаксі можуть поміститися до трьох пасажирів.
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Сам транспортний засіб здатний пролетіти відстань від 15 до 40 кілометрів.
Його розробник SkyDrive Inc. планує, зокрема, здійснювати польоти транспортного засобу у неділю, в перший день виставки.
ЗМІ також показали інше аеротаксі — одномісний транспортний засіб належить японському торговому дому Marubeni Corp.
Компанії ANA Holdings Inc. і американський стартап Joby Aviation Inc. планують демонстраційні польоти своїх літаючих автомобілів вже під час виставки.
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