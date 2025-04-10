Zoox починає тестування робота-таксі в Лос-Анджелесі — Finance.ua

Zoox починає тестування робота-таксі в Лос-Анджелесі Сьогодні 02:31 — Технології&Авто

Zoox починає тестування робота-таксі в Лос-Анджелесі

Компанія Zoox, що належить Amazon і займається розробкою автономних транспортних засобів, почала тестувати свій роботаксі в Лос-Анджелесі. Вона розгорнула невеликий парк модернізованих тестових автомобілів по всьому місту з метою картографування та збору даних. Зрештою, це може призвести до платних поїздок для споживачів.

Спочатку компанія розсилає автомобілі Toyota Highlander з ручним керуванням. Вони оснащені технологією самокерованого водіння Zoox і збиратимуть картографічні дані. Більш широке автономне тестування розпочнеться в Лос-Анджелесі цього літа. Це станеться після того, як Highlanders зберуть достатньо даних про «умови водіння, потенційні дорожні роботи, міські події» та інші потенційні сюрпризи.

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Після цього він має надіслати власне роботаксі, які працюють без керма і педалей. Транспортні засоби вже проходять тест-драйв у кількох містах, але, знову ж таки, не з комерційними пасажирами. Це Фостер-Сіті, Сан-Франциско і Лас-Вегас.

Zoox заявляє, що має почати пропонувати громадські поїздки в Лас-Вегасі та Сан-Франциско пізніше цього року. Компанія також тестує пілотовані роботаксі в Маямі, Остіні та Сіетлі. За кермом — Highlander і оператор, який відповідає за безпеку людини.

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Це розширення відбувається всього через кілька тижнів після того, як компанія випустила відкликання програмного забезпечення для 258 своїх автомобілів через проблеми з несподівано різким гальмуванням в системі водіння. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) отримала два звіти про інциденти, пов’язані з мотоциклами, які врізалися в задню частину автомобілів Zoox через таке різке гальмування.

Конкурент Waymo є єдиною компанією з виробництва автономних транспортних засобів, яка наразі пропонує платні поїздки. Компанія, що належить Alphabet, надає цю послугу в декількох містах, включаючи Сан-Франциско, Фенікс і Остін. У найближчі два роки вона планує розширити свою діяльність в Атланті, Маямі та Вашингтоні, округ Колумбія.

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