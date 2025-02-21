Zeekr відкликав роботаксі Waymo через проблеми з безпекою — Finance.ua

Zeekr відкликав роботаксі Waymo через проблеми з безпекою 21.02.2025, 00:21 — Технології&Авто

Zeekr відкликав роботаксі Waymo через проблеми з безпекою

Китайський автовиробник Zeekr, який постачає роботаксі для Waymo, стикнувся з серйозними проблемами безпеки своїх автономних авто. На початку лютого компанія відкликала три моделі Zeekr RT, які тестуються в США, виявивши значні порушення федеральних стандартів безпеки.

Роботаксі RT, яких було виготовлено 30 одиниць у Китаї, мали прибути до США для випробувань. Однак після перевірки першої привезеної моделі, яка прибула 27 січня 2025 року, було виявлено кілька дефектів.

Першою проблемою стала неефективність подушок безпеки при лобовому ударі. Краш-тест показав, що манекен пасажира при ударі на швидкості 40 км/год змістився до правої стійки A. Подушка безпеки хоч і зупинила голову манекена, але не змогла забезпечити належний рівень захисту. Для вирішення цього питання Zeekr встановлює додатковий упор на рейку пасажирського сидіння, що значно обмежує його рух.

Друге відкликання пов’язане з несправністю датчика ваги пасажира (OWS), який міг неправильно визначати вагу людини, вимикаючи подушку безпеки без необхідності. Для усунення проблеми буде оновлено програмне забезпечення системи безпеки.

Третє відкликання стосується бокової надувної шторки безпеки, яка під час випробувань могла застрягти у стійці A та не повністю закривала заднє бокове скло. Zeekr планує встановити нові жолоби для коректної роботи системи.

Решта 29 автомобілів Zeekr RT залишаються в Китаї, де вони будуть відремонтовані перед відправленням у США.

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