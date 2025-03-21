Amazon Zoox відкликає автомобілі роботаксі через несправність — Finance.ua

Amazon Zoox відкликає автомобілі роботаксі через несправність
Підрозділ Zoox компанії Amazon відкликає сотні автомобілів роботаксі через несправність. В них виявили проблеми з гальмуванням, повідомляє Reuters.
Відомо, що компанія, яка займається безпілотним керуванням виявила проблеми в своїх автомобілях, зокрема несподіване різке гальмування.
Загалом компанія відкликала 258 автомобілів у яких виявили несправності.
Проблеми з гальмуванням були на транспортних засобах, які мали програмне забезпечення ADS і були випущені до 5 листопада 2024 року.
Компанія вже повідомила, що вирішила цю проблему завдяки оновленню ПЗ ADS на автомобілях, які мали несправності.
Вперше про роботаксі від компанії Amazon стало відомо у 2020 році. Автомобілі керуються самостійно та можуть перевозити людей.
У 2023 році, перші автомобілі з’явилися на дорогах Каліфорнії.
Поділитися новиною