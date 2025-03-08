Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування» — Finance.ua

Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування» Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування»

Компанія Amazon створює власну модель штучного інтелекту, яка має вдосконалені можливості «міркування».

Про це пише Business Insider з посиланням на джерело, залучене до цього проєкту.

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Запуск попередньо запланували на червень під брендом Nova — групою генеративних моделей ШІ, яку Amazon представила наприкінці минулого року.

Головні особливості Nova

Компанія прагне, щоб нова модель застосовувала підхід «гібридного міркування», який поєднує швидкі відповіді та складніше розширене мислення в одній системі. Офіційно Amazon це не коментує.

За словами джерела, один із пріоритетів Amazon — зробити свою модель міркування Nova більш економічно ефективною порівняно з конкурентами, серед яких OpenAI’s o1, Claude 3.7 Sonnet від Anthropic і Gemini 2.0 Flash Thinking від Google.

Ще одна мета — увійти з новою моделлю міркування у п’ятірку найкращих за продуктивністю, ґрунтуючись на зовнішніх рейтингах. Серед таких рейтингів — SWE, Berkeley Function Calling Leaderboard і AIME, а також інші.

Цей крок відображає прагнення Amazon інвестувати у власне ШІ-сімейство. Над новою моделлю працює команда AGI Amazon під керівництвом головного науковця Рохіта Прасада.

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