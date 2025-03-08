Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування» — Finance.ua
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Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування»

Технології&Авто
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Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування»
Amazon готує власну ШІ-модель з удосконаленими навичками «міркування»
Компанія Amazon створює власну модель штучного інтелекту, яка має вдосконалені можливості «міркування».
Про це пише Business Insider з посиланням на джерело, залучене до цього проєкту.
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Запуск попередньо запланували на червень під брендом Nova — групою генеративних моделей ШІ, яку Amazon представила наприкінці минулого року.

Головні особливості Nova

Компанія прагне, щоб нова модель застосовувала підхід «гібридного міркування», який поєднує швидкі відповіді та складніше розширене мислення в одній системі. Офіційно Amazon це не коментує.
За словами джерела, один із пріоритетів Amazon — зробити свою модель міркування Nova більш економічно ефективною порівняно з конкурентами, серед яких OpenAI’s o1, Claude 3.7 Sonnet від Anthropic і Gemini 2.0 Flash Thinking від Google.
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Ще одна мета — увійти з новою моделлю міркування у п’ятірку найкращих за продуктивністю, ґрунтуючись на зовнішніх рейтингах. Серед таких рейтингів — SWE, Berkeley Function Calling Leaderboard і AIME, а також інші.
Цей крок відображає прагнення Amazon інвестувати у власне ШІ-сімейство. Над новою моделлю працює команда AGI Amazon під керівництвом головного науковця Рохіта Прасада.
За матеріалами:
Ain.Ua
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