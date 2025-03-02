Apple відкриє завод з виробництва ШІ-серверів у Техасі: інвестиції сягнуть $500 мільярдів — Finance.ua
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Apple відкриє завод з виробництва ШІ-серверів у Техасі: інвестиції сягнуть $500 мільярдів

Фондовий ринок
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Американська компанія Apple планує відкрити завод з виробництва серверів зі штучним інтелектом у штаті Техас в межах інвестицій на суму 500 мільярдів доларів.
Про це повідомляє CNBC.

Тиск з боку влади США

Технологічний гігант стикається з тиском з боку адміністрації Трампа щодо вибору місця для виробництва своєї продукції. Нині Apple збирає більшу частину своєї продукції в Китаї.
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Компанія заявила, що працюватиме з партнерами над запуском у Х’юстоні заводу з виробництва серверів для Apple Intelligence, персонального асистента зі штучним інтелектом для комп’ютерів iPhone, iPad і Mac.
Площа підприємства становитиме 223 225 квадратних метрів.
Планується, що новий завод, який розпочне роботу у 2026 році, стане частиною великого інвестиційного плану, який Apple зобов’язується реалізувати протягом наступних чотирьох років.

Нові робочі місця

Крім того, Apple заявила, що планує найняти близько 20 000 нових співробітників у США.
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Більшість будуть зайняті у сферах дослідження, розробки програмного забезпечення, штучного інтелекту та машинного навчання.
За матеріалами:
Укрінформ
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