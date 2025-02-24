Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа

Фондовий ринок
126
Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа
Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа
Apple оголосила про плани створити 20 000 робочих місць у США, інвестувавши 500 мільярдів доларів.
Про це пише The Verge.
Компанія Apple оголосила про реалізацію масштабного інвестиційного плану протягом наступних чотирьох років.
Читайте також
Apple заявляє, що розширить свої потужності і найме більше персоналу в Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Арізоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.
План включає будівництво нового заводу в Техасі, подвоєння Фонду передового виробництва США, відкриття виробничої академії в Детройті та прискорення інвестицій у штучний інтелект і кремнієву інженерію.
Читайте також
Цей крок є наслідком тиску з боку Дональда Трампа, який закликав американські компанії інвестувати більше коштів у свої американські підприємства.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.