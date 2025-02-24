Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа — Finance.ua

Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа Сьогодні 20:41 — Фондовий ринок

Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа

Apple оголосила про плани створити 20 000 робочих місць у США, інвестувавши 500 мільярдів доларів.

Про це пише The Verge.

Компанія Apple оголосила про реалізацію масштабного інвестиційного плану протягом наступних чотирьох років.

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Apple заявляє, що розширить свої потужності і найме більше персоналу в Мічигані, Техасі, Каліфорнії, Арізоні, Неваді, Айові, Орегоні, Північній Кароліні та Вашингтоні.

План включає будівництво нового заводу в Техасі, подвоєння Фонду передового виробництва США, відкриття виробничої академії в Детройті та прискорення інвестицій у штучний інтелект і кремнієву інженерію.

Цей крок є наслідком тиску з боку Дональда Трампа, який закликав американські компанії інвестувати більше коштів у свої американські підприємства.

Економічна Правда За матеріалами:

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