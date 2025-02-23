Apple може підвищити ціни на iPhone та Mac через мита Трампа — Finance.ua

Apple може підвищити ціни на iPhone та Mac через мита Трампа Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

Apple може підвищити ціни на iPhone та Mac через мита Трампа

За прогнозами Bank of America, Apple доведеться суттєво підвищити ціни на iPhone та інші продукти або повністю компенсувати майбутні мита, запропоновані Дональдом Трампом.

Наразі Волл-стріт і Мейн-стріт намагаються передбачити наслідки масштабних планів Трампа для бізнесу після того, як той минулого тижня підписав меморандум про введення «взаємних мит» для іноземних держав.

Днями про 10% підвищення цін на ноутбуки повідомила компанія Acer, а нині експерти прогнозують таке саме рішення від Apple.

Як мита Трампа вплинуть на прибутки Apple

Аналітик Bank of America Вамсі Мохан (через BGR ) попереджає, що «прибутки компанії постраждають незалежно від її реакції» і розглядає сценарії, коли Apple або зберігає ціни на тому ж рівні в США, або підвищує їх.

«За нашими оцінками, Apple продає в США 50 мільйонів iPhone, 15 мільйонів iPad і 10 мільйонів Mac на рік», — каже Мохан.

«Ми припускаємо, що 100% пристроїв, які продаються в США, будуть обкладатися 10% тарифом. За сценарію, коли Apple не підніме ціни в США, ми бачимо негативний вплив на прибуток на акцію в розмірі 0,26 долара в календарному 2026 році».

Якщо ж Apple підвищить ціни на 3% у США, вплив на прибуток становитиме 0,21 долара США у 2026 календарному році після падіння продажів на 5%.

«Якщо попит виявиться нееластичним, вплив на Apple буде ще меншим. Apple доведеться підвищити ціни приблизно на 9%, щоб компенсувати вплив 10% тарифів (з меншою кількістю проданих одиниць на 5%)», — сказав Мохан.

Так само, за словами аналітика, план Трампа щодо взаємних тарифів скасував потенційний обхідний шлях для Apple в Індії, яка могла уникнути деяких зборів, накладених на Китай (наразі близько 15% iPhone вже виробляються в Індії).

Як можуть змінитися ціни на iPhone

Якщо Apple передасть покупцям тарифи Трампа, то базовий iPhone 17 може коштувати $870 замість $799, тоді як вартість iPhone 17 Pro стартуватиме від $1089 (майже на $100 дорожче за попередника).

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Також можна припустити, що Apple могла вже врахувати тарифи у ціні iPhone 16e, який нині коштує $599 (без підвищення у 9% його ціна лишилась би на рівні $549).

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